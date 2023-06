De la maçonnerie à l’album de rap à Ath

"Trois projets en un"

Dans leur projet, le professeur et les élèves, qui se sont attribué le nom de groupe "Maçon de sable", ont reçu le soutien de partenaires extérieurs. "J’aime dire que ce projet en cache trois", ajoute Olivier Planckaert. "Les élèves sont passés par plusieurs étapes: l’écriture, pour laquelle ils ont été accompagnés par l’artiste et coach de rap Mel Moya. Ensemble, ils ont déterminé les thèmes qu’ils souhaitaient aborder dans leurs chansons ; elle leur a permis aussi de poser leur voix. "

La Maison culturelle d’Ath a quant à elle accompagné les élèves pour le volet enregistrement et montage audio. "Les élèves ont passé deux journées au Château Burbant avec un régisseur et Sarah Wlomainck, animatrice, pour enregistrer leurs titres." Enfin, les élèves ont tenu à tourner un clip vidéo ; pour cela, ils ont été soutenus par Julien Gentens, un animateur de la Province de Hainaut.

"Un large panel d’apprentissages"

Le projet a été pensé et réalisé dans son intégralité par les élèves: les thèmes abordés dans les textes, l’écriture des chansons, le choix des instrumentaux, le chant et le tournage du clip… "Ce projet représente un panel d’apprentissage énorme pour nos élèves ", précise Olivier Planckaert. Il répond en outre aux exigences du PECA (parcours d’éducation culturel et artistique), l’un des axes de Pacte pour un enseignement d’excellence.

Le clip vidéo porte sur l’un des quatre titres de l’E.P "validé", qui évoque la vie des étudiants dans la section maçonnerie.

Il peut d’ores et déjà être écouté sur la page Facebook de l’école: InstitutTechniqueLibre ou via la chaine Youtube suivante : https://www.youtube.com/@itl-ath

"Nous sommes comme une famille"

L’album des Maçons de sable est composé de quatre titres qui abordent des thèmes tels que la vie, le harcèlement, la censure ou encore le quotidien des élèves de maçonnerie ("Validé", qui est le titre choisi pour le clip par les Maçon de sable).

Les dix élèves de la section qui ont pris part au projet sont unanimes quant à l’expérience: "C’était incroyable !".

"J’avais beaucoup de préjugés et de stress avant de commencer", explique Antoine Fally, l’un des élèves de la section. "Ce n’est pas quelque chose que j’ai l’habitude de faire ; j’ai dû sortir de ma zone de confort, mais j’ai été porté par le groupe. C’était vraiment génial."

"Nous amuser"

Le plus compliqué pour le jeune homme a été de passer devant la caméra. "Tourner le clip m’a mis mal à l’aise, car je n’ai pas l’habitude de chanter, bouger, voire de danser devant la caméra. Mais je l’ai fait et j’en suis ravi. L’objectif premier de notre démarche était surtout de nous amuser et de prendre du plaisir entre nous, car nous sommes comme une famille."

Antoine Fally, comme les autres, espère que le clip tournera sur les réseaux et dépassera les frontières de la Cité des Géants et marquera surtout les esprits.