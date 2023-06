Échappées estivales à Ath: " Un été festif, culturel et bien athois"

Pour proposer un programme riche et varié au public, tous les acteurs culturels locaux s’unissent à nouveau: la bibliothèque Jean de La Fontaine, la ludothèque Pirouette, l’office de Tourisme, l’espace Gallo-romain, la Maison des Géants, le Musée de la Pierre et la Maison culturelle d’Ath… mais aussi, et pour la première fois, les comités de villages. "Cette année, des comités et associations de village rejoignent l’aventure pour faire vivre leur village", indique le bourgmestre Bruno Lefebvre. "Certains ont déjà répondu à l’appel, mais il reste encore de la place pour ceux qui souhaiteraient encore proposer une animation au cœur de leur village. Grâce à la collaboration de tous, nous nous apprêtons encore à vivre un été festif, culturel et bien athois."

"C’est assez exceptionnel de rencontrer une telle collaboration entre les acteurs culturels du territoire", ajoute Jessica Willocq, l’échevine de la Culture. "Les échappées contribuent au travail d’accès à la culture pour toutes et tous, mais permettent également de drainer du monde en ville, dans les commerces et établissements horeca du territoire."

"L’importance de la rencontre"

La 1re édition de l’événement a été créée au sortir du 1er confinement. "À cette époque, il était important pour nous, acteur culturel, de se réunir et de proposer une offre culturelle qui soit un prétexte à la rencontre" rappelle Magali Dereppe, la directrice de la Maison culturelle d’Ath. "Aujourd’hui, cette philosophie est toujours bien présente ; elle fait partie de l’ADN des échappées estivales et se retrouve dans une série d’initiatives. "

Dans cette optique de "provoquer la rencontre", la MCA propose "des moments partagés" (les 06/07 au Jardin des Remparts et le 12/07 à l’arrière du Palace), lors desquels des animations basées sur l’échange des savoirs et savoir-faire sont prévues.

Comme précisé plus haut, les villages ne seront pas non plus en reste, puisque beaucoup d’activités s’y organiseront : parcours d’énigme, hommage aux fresques photos, spectacle clownesque ou initiation à la balle pelote. D’autres animations ou espaces de convivialité avec bar et restauration peuvent y être proposés par les comités locaux ou villageois motivés. "À Ormeignies par exemple, une exposition d’artistes et artisans locaux, ainsi qu’un parcours sensoriel sont prévus", poursuit Magali Dereppe. "Ces animations sont le fruit de l’imagination des villageois. "

Dans les villages de Houtaing, Isières et Villers-Saint-Amand, la bibliothèque et la ludothèque proposeront une animation "escape game", sous forme d’un parcours aventure imaginé par les acteurs culturels.

Beaucoup d’autres activités sont au programme de ces deux prochains mois. Les festivités débutent ce samedi 17 juin avec "les journées européennes de l’archéologie en musique", une exposition pour remonter le temps à l’espace gallo-Romain.

Pour voir le programme complet: https ://visitath.be/echappees-estivales/