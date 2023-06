Des contes revisités par Laurent de Funès à Ath

La rencontre entre les deux hommes remonte à il y a environ 3 ans, lorsque le metteur en scène dirigeait un centre de formation en théâtre musical. Les deux artistes ont immédiatement sympathisé et sont restés en contact, même durant la période de crise sanitaire.

"C’est au début de cette année 2023 que Laurent m’a contacté en m’expliquant qu’il avait un projet qui tombait à l’eau et donc, du temps pour monter ensemble un spectacle avant l’été ", explique Christophe Godfroid, le metteur en scène. "Après réflexion, cela m’a semblé jouable, bien que ce soit un véritable challenge en aussi peu de temps. Nous y sommes allés tambours battant ; nous avons trouvé les théâtres et comédiens et nous avons monté ensemble un spectacle autour des contes de notre enfance."

Laurent De Funès, qui a découvert la scène sur le tard, y interprète le rôle du conteur ; il est accompagné sur scène par deux danseurs, Sophiane Lebrun et Tom Godfroid. "Contes à rebours est un véritable spectacle de théâtre musical, avec une mise en scène, une histoire parallèle, de la danse, beaucoup de comédie et une petite part d’improvisation, car il faut reconnaître que Laurent aime beaucoup déborder du cadre", sourit Christophe Godfroid. Sept contes seront présentés au public, qui sera invité à interagir avec les comédiens à certains moments du spectacle. "Ce sont des contes qui parlent à tout le monde ; pas qu’aux enfants", précise le metteur en scène et chorégraphe. "Du Petit Chaperon rouge, au Petit Poucet, en passant par Jack et le Haricot magique… Il sera surtout question d’humour dans ce spectacle. L’objectif est que le public rigole et passe un bon moment."

La première de "Contes à rebours" est prévue ce dimanche 11 juin à 15h à la salle Georges Roland à Ath.

Infos et réservations: www.spectaclecontes.be