Les "P’tits Urchons" au taquet, ce week-end à Irchonwelz

Le vendredi 9 juin, après une dure semaine de labeur, ouverture du bar et à 20h, soirée en chansons animée par "Cover Bliss" (nouveau groupe avec d’anciens musiciens du groupe Awissa ; entrée gratuite).

Le samedi 10 juin, dès 16h, jeux de cabaret (421, jeu du clou, darts…) ; renseignements au 0497/33.22.85 (5 euros par équipe).

À 20h30, soirée karaoké animée par Fabrice Vlassembrouck (entrée gratuite).

Les festivités dominicales débuteront dès l’aurore comme à l’accoutumée. À 8h, la brocante prendra place (0478/90.44.80) et possibilité de petits-déjeuners (omelettes bien garnies, cacao, café, croissants). À 11h, animation musicale par la fanfare Sainte-Cécile de Bouvignies-Mainvault. À 13h, Meli Blow avec un répertoire riche et varié de Tina Turner en passant par Dalida et d’autres. À 15h, les accordéonistes et chanteurs Alexis et Lucas Passion. À 17h30, la fameuse course des "p’tits canards" sur la Dendre Occidentale, sous les sons enflammés de la royale fanfare l’Union de Saint-Denis d’Irchonwelz qui poursuivra pour clôturer en musique ce week-end bien chargé.

Samedi soir et dimanche midi, possibilité de savourer des steaks-frites-salade avec de la sauce "urchonne" pour 17 € (8 € pour les enfants).

Réservations au 0497/33.22.85 ou par mail à lesptitsurchons@gmail.com