La police d'Ath doit se serrer la ceinture

Police de proximité

"Oui, le budget est présenté plus tardivement que d’habitude, en raison notamment de divers sauts d’index et de l’impact des dépenses de personnel" préface en substance le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS). "Des efforts ont été nécessaires. Nous avons tenté de faire des économies qui impactent le moins possible l’opérationnalité de la zone."

"Afin d’assurer l’équilibre structurel au-delà de 2028, il sera nécessaire de mettre en place une nouvelle organisation axée sur la police de proximité. Nous ne doutons pas que le chef de corps avec ses équipes et la collaboration de la Ville relèveront ce défi."

Dans son avis circonstancié accompagnant les prévisions budgétaires, le directeur financier Florent Botte décrit notamment le cadre (financier) de la police, en lien avec celui de la Ville.

"En 2018, la dotation communale avait été réduite de 900 000 € par un prélèvement sur le boni de la Zone de Police et ce dans le but d’équilibrer le budget de la Ville. Cette opération a engendré un accroissement significatif de la dotation communale entre 2018 et 2019."

"Depuis 2019, la volonté des autorités communales est d’intégrer la Zone de Police dans le plan de gestion de la Ville en confiant à la Zone de Police des objectifs budgétaires qui lui sont propres" poursuit M. Botte. "Ces objectifs budgétaires doivent permettre à la Zone de Police de contribuer à l’effort budgétaire global de la Ville et de ses entités consolidées. Lors de la confection du budget 2023 de la Zone de Police, du fait de la multiplication des index, nous avons constaté un dérapage au niveau des prévisions pluriannuelles, qui à dotation communale constante générait un déficit global de 985 000 € dès 2023. En outre, dans le cadre du plan Oxygène, le CRAC impose à la Ville de présenter pour ses entités consolidées des plans quinquennaux équilibrés."

Réduction de personnel

Ainsi a été reportée la présentation du budget 2023, pour établir un plan quinquennal. L’application de différents sauts d’index pèse sur les dépenses de personnel, mais aussi des accords sectoriels conclus évidemment à d’autres niveaux.

"L’actualisation du plan de gestion de la Zone de Police a permis de réduire le déficit global du budget 2023 à 800 000 € (au lieu de 985 000 €). Pour équilibrer son budget 2023, la dotation communale de base est conforme au plan de gestion initial et s’élève à 4 106 489 €. Une dotation complémentaire de 799 523 € est demandée à la Ville sur sa provision de 900 000 €."

"Pour rééquilibrer ses données budgétaires à cinq ans, la Zone de Police a prévu de mettre en place les mesures suivantes" explique le directeur financier. Il cite ainsi le non-remplacement des malades de longue durée, le non-remplacement de deux commissaires, la réduction de 50% des "heures de contactables et rappelables" suite à un recalibrage, le non-remplacement d’un CALOG parti à la retraite.

Dans son bref commentaire accompagnant le budget, le chef de zone, Frédéric Pettiaux, attire aussi l’attention sur le fait que "la zone de police a également consenti à ne pas remplacer trois inspecteurs principaux de police, trois inspecteurs et un agent de police".

En janvier dernier, dans un contexte de préparation progressive du budget, le commissaire divisionnaire avait mis en garde les autorités communales, par rapport à une réduction (excessive) des moyens. "Notre offre de service sera revue à la baisse proportionnellement aux moyens dont nous disposerons. Je suis conscient que cela aura un impact négatif sur le service rendu au citoyen, mais nous devons aussi nous protéger nous-même."

Des efforts ont cependant dû être effectués, surtout sur le plan des effectifs.

Retrouver un équilibre

"Ces mesures permettent de réduire le déficit global des exercices 2024-2028 de 7 000 000 € à 2 110 000 €" conclut pour sa part le directeur financier. "La Zone de Police dispose de réserves au sortir du budget initial 2023 de 2 126 000 €, ce qui permet d’éponger le déficit global 2024-2028."

"Il conviendra de mettre à profit cette période de 2024 à 2028 pour retrouver un équilibre structurel à l’exercice propre." Sans savoir ce que l’avenir peut réserver, avec d’éventuelles retombées de décisions nouvelles prises ailleurs (subventions fédérales, statut pécuniaire des policiers,…).

"Un policier coûte deux ouvriers"

Sans surprise, du côté de l’opposition, on fait un peu la grimace, sans pour autant se voiler la face par rapport aux réalités chiffrées. "Tout cela pour cela" dit en substance Bruno Montanari (Liste Athoise). "On a dû attendre trois mois pour arriver à quoi ?" Et de citer les principales mesures liées au personnel.

"C’est très bien de parler de budget, mais il existe un aspect lié à la sécurité de la ville" souligne-t-il en faisant état des problématiques croissantes à Ath: les stupéfiants, la violence, les bagarres,… "On tire sur les hommes car ce n’est plus possible d’économiser sur le fonctionnement ; or la police a besoin d’hommes ! Je ne vous en veux, mais c’est la conséquence de décisions prises à des niveaux supérieurs." Des niveaux où les partis locaux sont aussi représentés.

"Vous avez raison sur plusieurs éléments" remarque Bruno Lefebvre en rappelant la forme d’impuissance des pouvoirs locaux par rapport à une réforme pilotée ailleurs.

"Un policier coûte deux ouvriers communaux" assène le bourgmestre. "C’est brutal, mais c’est la réalité."

"Mais on ne peut pas comparer" note Bruno Montanari.

"C’est cependant la même bourse, et je ne peux pas faire tourner la planche à billets" remarque Bruno Lefebvre.

"Le jour où il y aura un accident grave à Ath, on en parlera ; nous devons être très vigilants" conclut Bruno Montanari. La Liste Athoise approuve (cependant) aussi le budget 2023 de la police.