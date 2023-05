Des points intéressants au conseil communal d'Ath, ce jeudi

Récupérer des euros

Au niveau des finances encore, le collège va proposer au conseil une adaptation des tarifs de l’abattoir communal, pour les ovidés. "Cette proposition d’augmentation tarifaire repose sur la volonté de réduire le déficit de l’activité d’abattage et de s’aligner sur les prix du marché."

Des euros, la Ville voudrait aussi en récupérer (un peu moins de 25 000) à travers la vente d’anciens pavés récupérés dans le cadre de la rénovation récente de rues du centre.

Stationnement

Justement, à la rue de Pintamont, le collège propose la création d’un espace "kiss & ride" face à l’académie. "Depuis la réfection de la voirie dont l’assiette principale a été réduite, il n’est plus possible aux véhicules d’effectuer des arrêts en double file. Le “kiss & ride” permettra aux parents d’élèves de l’Académie de musique de ne pas être en infraction, tout en conservant une circulation fluide."

Devant la gare, c’est un espace de stationnement "15 minutes" qui sera créé face à la "véloterie".

Et à la rue aux Gâdes, il est proposé au conseil de valider la création d’une zone de livraison (sur la seule bande de stationnement dans cette rue).

RGP

Dans diverses thématiques, le collège propose une révision partielle du règlement général de police (RGP), "en fonction de l’expérience et l’évolution du cadre législatif de certaines matières".

Plus loin, le conseil communal devra donner son feu vert à une convention entre la Ville et l’exploitant d’une "salle de jeux", en l’occurrence ici une agence de paris de la chaussée de Mons (dans le cadre du renouvellement de sa licence).

Retenons encore la (re)programmation de travaux dans des églises, des travaux qui avaient déjà été inscrits dans le plan d’investissement communal (PIC) 2019-2021, mais non réalisés.

Commission du folklore: les prolongations

Enfin, on sait que la commission citoyenne du folklore, en avril, a trouvé un "accord" pour faire évoluer le personnage du sauvage à la Ducasse, vers celui d’un "diable". Il reste à en préciser les contours exacts. Ce jeudi, le conseil communal sera invité, d’une part à prolonger la mission de la commission du folklore "afin qu’elle puisse remettre un avis complet et définitif sur la problématique visée, plus particulièrement en définissant de manière claire et précise l’apparence des personnages concernés" ; et d’autre part, de laisser le soin à la commission "de déterminer la suite du processus, tant au niveau de la forme que du calendrier de réalisation".