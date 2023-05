"Suite à la proposition d’un commerçant de la rue aux Gâdes, cette dernière a été dégagée le plus rapidement possible des derniers éléments liés au chantier" expliquent les autorités communales d’Ath.

"Nous pouvons donc dès à présent et durant tout son séchage, profiter d’une jonction piétonne temporaire pour flâner d’un commerce à l’autre entre la Grand-Place et la place Cambier."

On verra si cette expérience apporte des satisfactions et si elle génère des idées. Pourquoi pas, après tout ? D’autant plus que la Ville a programmé le placement, ici et là, de bornes rétractables qui pourraient interdire le trafic automobile à certains moments, en certaines circonstances. C’est évidemment ce qui se pratique dans pas mal de cités, ici et là. Parce que flâner dans une rue en étant constamment frôlé par des véhicules, ce n’est pas forcément très agréable.