Sauvage à Ath: la commission du folklore va jouer les prolongations

Le collège communal d’Ath va donc proposer au conseil communal, ce jeudi soir, de prolonger la mission de la commission en lui donnant même la liberté de déterminer la "suite du processus tant au niveau de la forme que du calendrier de réalisation".

Rappelons qu’il avait été demandé à la commission (60 membres) de "remettre un avis clair et tranché à la question suivante: les personnages du Sauvage et du diable Magnon doivent-ils être conservés en l’état ou faut-il les faire évoluer ?"

"Une première position commune a pu être dégagée, à savoir que la commission s’accorde sur le fait que le Sauvage doit représenter un diable et pas un être humain" indique la note du collège communal. "Il s’agit d’un personnage imaginaire et fantastique. Il est nécessaire de réécrire son histoire."

"La commission citoyenne du folklore demande au Conseil communal une prolongation de sa mission afin de remettre un avis complet et définitif sur la problématique visée."

D’où la proposition donc faite au conseil communal afin de prolonger la mission de la commission citoyenne du folklore "afin qu’elle puisse remettre un avis complet et définitif sur la problématique visée, plus particulièrement en définissant de manière claire et précise l’apparence des personnages concernés". On pense évidemment surtout à celui qui sera dorénavant présenté comme le "diable de la barque des Pêcheurs napolitains".

Les changements ne sont pas (encore) programmés dans le temps. La Ducasse 2023 viendra sans doute trop tôt. Mais l’idée, comme le soulignait la commission dans une déclaration transmise en avril, est de "retrouver une Ducasse paisible et sereine, une Ducasse qui fédère et non une Ducasse qui rime avec division, manifestations, tensions internes et externes".

L’avenir dira si la problématique (du blackface) sera évacuée (définitivement), et sans autres tensions, quand la commission aura trouvé un accord sur l’apparence du "nouveau" diable.