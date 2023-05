La présidente intervient : "On s’est battu ou vous l’avez frappée ?" Le prévenu n’est pas bavard : "Je lui ai mis des claques et je l’ai tirée par les cheveux. À ce moment-là, on avait de mauvaises fréquentations".

Dans sa déclaration à la police, la victime s’était expliquée : "Il était 21 h 45 quand il est rentré. Nous étions en pleine séparation. Je suis descendue et je lui ai dit que c’était fini entre nous. Il était saoul. Il avait bu toute la journée. Il m’a suivie et m’a présenté des cadeaux dont je ne voulais pas".

Elle avait aussi expliqué avoir demandé à Manuel de dormir dans le salon : "Mais il était revenu dans la chambre. Il tenait un couteau de cuisine dans la main droite avec la lame vers le bas. Il m’a piquée à la jambe droite. J’ai hurlé après mon fils qui est arrivé et a appelé la police".

La victime avait pris au passage un soda en pleine figure.

Déjà trois jours avant

Manuel précise que ce couteau, c’était juste pour faire peur à sa compagne. Il avait déjà été inquiété par la justice pour des faits qui s’étaient déroulés le 7 mai 2021, soit trois jours donc avant la nouvelle dispute. Il avait bénéficié de la suspension probatoire.

"Aujourd’hui, je ne bois plus. Je fais des prises de sang".

Le procureur confirme que trois jours avant cette nouvelle scène, le prévenu avait surpris sa compagne avec un autre homme et qu’une dispute avait alors éclaté. "À trois jours d’intervalle, on est dans le même contexte compliqué. On peut repartir sur une suspension probatoire".

Le prévenu est d’accord. Jugement le 20 juin.