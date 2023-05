"La ville nourrit le festival", affirme Alain Coulon, un des coordinateurs des Sortilèges. "On ne joue pas sur un parking comme on joue dans un parc. Il y a une espèce d’osmose qui se crée entre le public, les artistes et le lieu." Près de deux cents artistes seront présents de 11h à 22h, ce prochain jeudi dans la Cité des géants.

Après le Covid, les retrouvailles

Si, l’an dernier, les Sortilèges étaient confinés sur le site de l’Esplanade, ce ne sera plus le cas pour cette édition. Le festival retrouvera sa formule déambulatoire habituelle après plusieurs années bousculées par la crise sanitaire. "C’est vrai que cet aspect nous avait manqué", concède Alain Coulon. "Mais c’était important d’organiser le festival l’an dernier pour soutenir les artistes."

Pour la 33e édition de l’événement, le centre-ville sera fermé à la circulation. Et pour cause: les spectacles s’étendront sur de nombreux sites, comme le confirme Vianney Forgeois, autre coordinateur des Sortilèges. "Il y a à peu près une vingtaine de lieux", compte-t-il. "L’idée est également de faire découvrir des endroits un peu inhabituels, comme le jardin du home de l’Esplanade. Le but est que le public redécouvre ces espaces."

Le Bercail est l’un d’entre eux. Il sera situé dans la cour du Château Burbant et proposera des activités dédiées aux enfants. "Ce sera un endroit plein de vie, avec plusieurs ateliers différents", sourit Vianney Forgeois.

Soutenir le festival

Comme l’an dernier, des pass sont mis en vente par les Sortilèges. Disponibles au prix de 10€, ils ne seront cependant pas nécessaires pour assister aux trois quarts des spectacles. "L’objectif n’est pas de faire payer les gens pour qu’ils puissent voir les artistes. Acheter ces pass, c’est davantage une façon de soutenir le festival. Comme tout le monde, nous sommes confrontés à l’inflation et organiser les Sortilèges représente un budget énorme", explique Vianney Forgeois.

La grande majorité des spectacles sera donc accessible gratuitement. "Il ne s’agit pas pour autant des spectacles les moins bons", assure Alain Coulon. "Les festivaliers qui ne paieront pas ne seront pas pénalisés par la beauté du spectacle qui leur sera proposé ou par la diversité de la programmation."

Tant via le bien-être du spectateur que grâce à la durabilité de l’événement, les Sortilèges priorisent le fait de passer un moment de qualité. "On travaille avec des producteurs et fournisseurs locaux, on fait en sorte que les spectacles ne soient pas surpeuplés… On veut que tout le monde passe un bon moment, dans un bon cadre", affirme Vianney Forgeois. "Il y a du théâtre, de l’animation pour les enfants, des acrobaties, des bars… Tout le monde peut s’y retrouver !"