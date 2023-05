On se rue au festival Les Sortilèges depuis plus de 30 ans, le jeudi de l’Ascension

"Quand l’événement fut lancé, pour le 10e anniversaire de la Maison culturelle d’Ath, on était sur une formule très différente reprenant une fête des ateliers et des spectacles de rue. Tout était concentré au château Burbant et sur la Grand-Place. L’ambition initiale était déjà de sortir la culture des murs de l’institution. Ce furent les prémices d’un festival qui n’a cessé de prendre de l’ampleur, fort d’un programme qui s’est considérablement étoffé en devenant aussi plus éclectique", souligne Aurélie Lambert, la responsable communication du Centre culturel.

Près de 200 artistes pour 75 rendez-vous dans une vingtaine de lieux

En dépit de la pléthore de festivités en tout genre qui jalonnent le long week-end de l’Ascension, la Maison culturelle d’Ath n’a jamais songé à décaler ses spectacles d’arts de rue dans le calendrier.

"Il n’y a aucune forme de concurrence avec les autres manifestations, car chacune a ses spécificités en vue de répondre aux aspirations d’un public qui n’est pas forcément le même d’un endroit à l’autre. Pour les Sortilèges, la volonté est surtout d’attirer la population locale autour de ce festival très familial, adapté tant aux enfants qu’aux adultes."

Pour sa 33e édition, le 18 mai, la manifestation verra quelque 200 artistes issus de 40 compagnies se produire au sein du cœur historique d’Ath. Une ville qui, le temps d’une journée, se transformera en une grande scène ouverte dans une vingtaine de lieux différents. Près de 75 rendez-vous (théâtre, cirque, entre-sorts, musique de rue…) émerveilleront assurément petits et grands enfants de 11h à 22 h.