"Avec la fin de ce chantier, c’est un autre, attendu, qui peut voir le jour: celui de la rue de Gand" confirme la Ville. "Dans ce cadre, de nouveaux sondages nécessaires pour les impétrants (gaz, eau, électricité, téléphonie…) seront effectués dès le lundi 15 mai prochain. Durant ces interventions, la circulation sera déviée via la rue Juste Lipse. En fonction des résultats de ces sondages, différentes perspectives de début de chantier seront dégagées, avec un début probable soit en juin, soit en septembre. La date sera communiquée dès qu’elle sera connue."

Ces travaux de sondage avaient initialement été projetés cette semaine, comme nous l’avions indiqué précédemment.

Un lifting complet de la rue de Gand

"La rue de Gand est une des voiries qui permet de drainer énormément de piétons du centre-ville vers le plateau de la gare" rappelle la Ville. "Dans ce contexte, le profil complet de la voirie va être entièrement revisité, depuis la rue du Spectacle jusqu’à la rue de la Station, afin de faire cohabiter cette mobilité douce avec les véhicules."

"Les trottoirs trop peu larges qu’on connaît aujourd’hui disparaîtront au profit d’une voirie où tout sera mis sur un même niveau. Les aménagements de la voirie resteront eux sensiblement similaires à ceux d’aujourd’hui. Le nombre de places de parking ne sera pas modifié, mais elles seront mieux définies, à l’image de ce qui se fait dans le centre-ville. Du mobilier urbain, une rampe PMR pour la piscine et des espaces végétalisés seront également agencés."

"Les travaux qui seront exécutés dans la rue de Gand sont relativement lourds car l’intercommunale Ipalle profite de ce chantier pour remplacer une partie du réseau d’égouttage et pour en “chemiser” un autre tronçon, afin de le rendre pleinement fonctionnel."

"De plus, les différents intervenants tels que Proximus, Ores, et la SWDE se sont également associés à notre chantier afin de remplacer l’ensemble de leurs conduites et câbles."

"La rue profitera donc d’une remise à neuf de fond en comble " conclut la Ville.

Informations à propos de ces travaux: 068 68 12 00 ou via l’adresse mail travaux@ath.be