Un commerce et cinq appartements projetés à la chaussée de Soignies à Ghislenghien

"L’implantation du projet est tout à fait justifiée étant donné la destination des terrains en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur" lit-on dans le dossier. "Il s’agit d’une nouvelle construction de qualité."

"Un premier volume accueillera un commerce de sellerie avec son atelier. Le magasin proposera tous les équipements, vêtements et le matériel hippique des plus grandes marques disponibles. En tant que sellerie, ils fourniront tout pour le cheval et son cavalier."

"Les appartements sont implantés en retrait par rapport à la voirie et au commerce, afin de libérer un emplacement de stationnement à l’avant et “intimiser” (sic) les logements."

On annonce un gabarit semblable aux constructions voisines. Le commerce, sur un niveau, sera doté d’une toiture plate. Les appartements et les bureaux seront répartis sur deux niveaux.

"Les espaces extérieurs seront traités avec soin ; le projet prévoit des emplacements de parking à ciel ouvert en dalles de gazon, au nombre de treize, dont un pour PMR."