Les travaux de réfection d’une dalle à la rue de Soignies à Ath: dès lundi !

Finalement, ces travaux ont été postposés d’une semaine, précise la Ville.

"Depuis octobre dernier, un vaste chantier de réfection de 47 dalles de béton (dont celle de la rue de Soignies) est en cours. Si cette dernière, bien que prioritaire, n’a pas encore été traitée par l’entreprise, c’est tout simplement dû aux conditions climatiques, et surtout, au chantier d’Ipalle à la rue du chemin de Fer, empêchant une éventuelle déviation dans cette rue en cas de nécessité."

"La réouverture de la rue du chemin de Fer est prévue d’ici ce week-end. L’entrepreneur débutera donc le remplacement de la dalle problématique dès ce lundi 15 mai."

"Dans un premier temps, la circulation ne sera pas déviée, mais juste alternée. Elle ne sera impossible que si la situation sous la dalle est problématique et nécessite des aménagements plus complexes. Dans ce cas seulement, la circulation sera déviée via la rue du Chemin de fer, la Trémie et la rue de Saint-Julien. Ce chantier a une durée minimale d’un mois (dont trois semaines de séchage) qui sera potentiellement augmenté en fonction des aménagements supplémentaires qui seraient à faire en plus du simple remplacement de la dalle de béton."