Mais des rues seront bientôt rouvertes au trafic… alors que d’autres travaux s’annoncent.

Réunion ce mardi

"Les chantiers de la rue de Pintamont et de la rue aux Gâdes se déroulent de manière très positive" indique la Ville. "La rue de Pintamont sera même rouverte une semaine plus tôt que prévu, dès le 12 mai."

"Cet agenda positif rend possible avant le mois d’août, les travaux de rénovation de voirie au Pont du Moulin, dans sa portion située au niveau du carrefour entre les rues du Moulin, de Nazareth et du Marché au Lin."

"Ces derniers font partie d’un plan d’investissement (un peu plus de 300.000€) de réfection d’une partie de nos zones pavées."

"Les travaux concerneront les chaussées dans leur globalité, ce qui nécessitera de les fermer à la circulation et au stationnement durant la période de ce chantier. Les trottoirs resteront bien évidemment accessibles."

"L’entreprise qui réalisera les travaux prévoit le planning suivant sous réserve des conditions climatiques.

Début du chantier: lundi 26 juin, soit juste après les Fêtes de la musique et la Nocturne de l’été.

Séchage: du 6 juillet au 28 juillet.

Réouverture totale de la voirie le 28 juillet."

Une réunion de présentation du chantier aura lieu ce mardi 9 mai à 18h à l’hôtel de ville d’Ath. "Ce sera également l’occasion pour répondre aux éventuelles questions et demandes" précise la Ville.

Encore des zones dégradées

Les travaux similaires réalisés le long de la rue aux Gâdes vont se poursuivre d’ici peu ; la première phase a été rondement menée, ce qui a en quelque sorte pris de vitesse les équipes appelées à poser les pavés.

Notons, à propos de ces zones pavées, que les mêmes travaux de réfection devront certainement être réalisés sur les autres (et derniers) tronçons, comme à la rue de France (entre l’impasse et le Marché au Lin) ou à la rue du Moulin (entre la Grand-Place et le Pont du Moulin).

Les travaux, à l’inverse, seront bientôt de l’histoire ancienne à la rue de Dendre qui offre un nouveau visage.

La rue de Gand sera bientôt concernée et on annonce des travaux de sondage à la rue du Spectacle, ces lundi 8 et mardi 9 mai.

Chantier aussi à la rue de Soignies

C’est aussi un autre chantier (attendu) qui va être ouvert cette semaine, le long de la rue de Soignies où des dalles en béton doivent être remplacées. Dès ce lundi 8 mai, et jusqu’au 9 juin en théorie, La circulation y sera interrompue et elle sera déviée via la rue de Saint-Julien, la "trémie", la rue du Chemin de Fer (voirie longeant la ligne ferroviaire).