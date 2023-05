Une meilleure vitrine pour la "véloterie" d'Ath

Le "point vélo" d’Ath a déménagé voilà quelques semaines, quittant le Hall des Locomotives (derrière la gare) pour des locaux davantage visibles et spacieux, au sein même de la gare, le long de la rue de la Station. La "véloterie" athoise est maintenant installée dans l’ancien "buffet" de la gare, près de la salle des guichets.

Le "point vélo" d’Ath a été ouvert en 2015. On y répare près de 700 vélos (toutes marques) par an. Deux personnes y travaillent à temps plein: Remy Vangenechten et Fabien Gallez.

Un autre service tend aussi à se développer: la location (environ deux cents par an). Ce créneau pourrait d’ailleurs encore s’élargir. "Ce sont de beaux vélos, robustes, modernes et bien équipés. Nous avons une flotte de dix-huit vélos électriques, quinze vélos, six VTT 24’ pour jeunes ados et un tandem disponibles sur réservation dans n’importe quel point vélo." La ressourcerie loue aussi des vélos à assistance électrique spécifiquement pour les opérateurs touristiques. "Nous livrons les vélos là où vous en avez besoin et nous les reprenons là où vous les laissez" résume-t-on à la "véloterie".

Et puis, la ressourcerie vend évidemment des bicyclettes de seconde main. "Et nous aurons bientôt aussi des vélos électriques d’occasion" se réjouit David Squire, celui qui a en quelque sorte dessiné "Le Carré" au départ de Lessines. "Nous n’engageons pas de concurrence avec les vélocistes" souligne-t-il. "Mais nous donnons plutôt finalement l’envie aux gens de faire du vélo…"

Le "point vélo" d’Ath est ouvert du mardi au samedi: mardi, mercredi et vendredi de 7h à 15h ; jeudi de 11h à 19h ; samedi de 10h à 17h.

Véloterie d’Ath, rue de la Station n°6 à Ath: 068/66 59 10