Deux week-ends "hammer in" à la Forge d'Ostiches

Balls on fire

La saboterie et le musée des métiers anciens resteront accessibles pendant les deux jours. Bar et petite restauration avec pain saucisse sont prévus tout le week-end. Le samedi midi, on dégustera de la pizza et le dimanche midi du cochon à la broche. Une tombola permettra aux plus chanceux de gagner des couteaux et notamment six exemplaires d’une création des artistes couteliers locaux, "L’Ostichien".

Le samedi soir, à 20h, on reste sur le thème du feu avec un concert des Balls on Fire. Nicolas Coppieters, aussi à l’aise à la batterie qu’à l’enclume, Obi Gosselin au chant, Gérald Dolan et Gregory Schollaert à la guitare et Bryan Hochstenbach à la basse sont des accrocs de nu-metal. "Nous interprétons d’habitude du Korn, Linkin Park, Limp Bizkit, mais, pour le Hammer in, nous avons retravaillé un set un peu moins hard, avec plutôt du Bon Jovi, du ABBA, du Elton John, et un rien de rock & roll punk pour toucher toutes les générations."

Forged in fire

Le week-end des 13 et 14 mai, Julien Maniglier viendra communiquer toute sa passion et son savoir-faire aux couteliers d’Ostiches et au public. Forgeron de Haute-Savoie, il est devenu une légende dans le monde de la coutellerie. En 2017, il est invité à "Forged in Fire", en français, "Le meilleur forgeron". Cette émission, créée en 2015 par la chaîne History aux États-Unis met généralement en scène des artisans américains. C’est à une rencontre internationale, l’épisode 55 de la série 4, que Julien Maniglier a participé le 10 octobre 2017. Il s’agissait de forger un Tabar-Shishpar, une hache de guerre. Il s’est classé second derrière l’américain JW Randall et devant l’argentin Guillermo Mendoza et le polonais Michal Sielicki. Un résultat aussi unique qu’inattendu et une rencontre à ne surtout pas rater.

Infos: chemin de Sartiau, 8b à 7804, Ostiches. 0471/26 48 60 ; 0478/34 73 83 ; 0479 27 61 29