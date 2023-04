Artisanat en soirée et concert des "Gendrain" à Ostiches

Le tout est à découvrir sur la Place et le long de la route de Flobecq jusqu’aux Caves de Giuseppe. Une petite restauration, des bières artisanales et un bar à bulles sont également prévus.

Les "Gendrain" à 18h

Pour animer la soirée, un concert des "Gendrain" est programmé à 18h. Le groupe, désormais bien suivi dans la région, compte maintenant quatre musiciens: Mathïs Dath, Cyril Antoine, Cyril Deschuyteneer et Shakir Marteau, avec Baptiste Craeye et Laurent Pévenage à la régie. "Notre playlist reprend de la variété française, un peu dans tous les styles, de Johnny Hallyday à Pierre Bachelet, en passant, entre autres, par Charles Aznavour et Patrick Bruel et des compositions personnelles comme La musique à nous."

Notons qu’après la soirée artisanat et concert des Blancs Mongnîs, ce 30 avril, les activités festives, sportives et de découvertes vont se succéder. Avec deux jours de "hammer-in" à la Forge les 6 et 7 mai. La ducasse et le cortège des Géants des Amis réunis les 23, 24 et 25 juin. Puis, les 1er et 2 juillet, ce seront les fêtes du Blanc Moulin suivies d’un tournoi de pétanque le 9 juillet.

Infos: 0476 84 89 25