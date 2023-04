Bouvignies: Bernadette Delmée donne sa vie à la musique

La seule femme

Bernadette est entrée en musique grâce à son grand père, Joseph Lécrivain.

"À 9 ans, j’étais à l’académie et je me suis mise à la clarinette. J’étais la seule femme à l’époque, mais les temps ont changé et nous sommes nombreuses maintenant. Ma première fanfare, c’était Lorette, pour suivre Mademoiselle à la Ducasse, mais mon cœur m’a amenée à Mainvault que je ne quitterai plus. Le premier concert que j’ai dirigé, et il reste ma plus forte émotion, c’était à Moulbaix en mai 1988, il y a tout juste 35 ans."

Une semaine complètement musicale!

La vie de Bernadette est entièrement dédiée à la musique. Le lundi, il n’y a rien à l’agenda. Par contre les autres jours sont "full". "Mardi, je répète avec le Melodic Jazz Band où je suis sax ténor et à Deux-Acren, à la clarinette avec la fanfare des Prisonniers de guerre. Le mercredi, je suis à la baguette à Mainvault. Jeudi, je reprends la clarinette en renfort de la fanfare des Amis Réunis d’Ellezelles. Le vendredi est consacré à Lorette en herbe, puis aux quarante musiciens de la Fanfare de Lorette, puis je passe à la fanfare l’Avenir de Brugelette avec ma clarinette. Les week-ends sont consacrés aux sorties et aux concerts."

Tout cela en parallèle avec un métier de professeur d’éducation musicale au Trèfle à Chièvres depuis 1991. Et comme si ce n’était pas suffisant, Bernadette donne bénévolement des cours de solfège, de clarinette et de saxophone aux musiciens des fanfares de Lorette, d’Ollignies, de Meslin-l’Evêque et de Brugelette!

En famille

Toute la famille de Bernadette Delmée, ses enfants, son époux partagent sa passion.

"Ma fille Marie est au conservatoire Royal de Mons et y poursuit deux masters, le master didactique en formation musicale et le master didactique en clarinette. Baptiste est encore en rhéto ; il joue de la trompette et des percussions. Son rêve, c’est de devenir ingénieur du son. Il s’entraîne d’ailleurs avec les Gendrains qu’il accompagne dans leurs concerts."

Quant à Philippe Craeye, le mari de Bernadette, il est président de la fanfare de Mainvault depuis 1997 et, comme les enfants, il est de toutes les fanfares.

La maison tranquille, bien au calme à la frontière entre Bouvignies et Ostiches, s’est transformée en un vaste espace musical dont une pièce est réservée à la musique. Tous les instruments pratiqués par la famille s’y concentrent. C’est ici aussi que les fanfares se retrouvent les jours de fête, autour d’un barbecue, ou quand saint Nicolas rend visite aux plus jeunes.

Des instants inoubliables

Ces moments de rencontre font le bonheur de Bernadette et des siens.

"Nous nous croisons tous plusieurs fois par semaine entre musiciens" souligne Bernadette. "Nous avons partagé tant de choses depuis toutes ces années, qu’il y a beaucoup d’amitié entre nous. Bien sûr, c’est parfois difficile de gérer, de diriger. Etre chef, c’est être “une main de fer dans un gant de velours”, c’est mettre beaucoup d’eau dans son vin, mais le plaisir est tout au bout des concerts, quand des musiciens de 80 ans ont joué, en parfaite harmonie, avec des jeunes d’une dizaine d’années. Quand tous ensemble avec quarante musiciens nous sommes parvenus à offrir de la bonne musique au public, parce que c’est ça l’essentiel. Alors il y a de la fierté, du plaisir et ce sont des instants inoubliables."