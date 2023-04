Bientôt des toilettes publiques sur l’Esplanade à Ath

C’est un besoin urgent dans une ville comme Ath, et ce fut déjà évoqué devant le conseil communal. La cité doit disposer de toilettes publiques. C’est en septembre 2021 déjà que le conseil communal a approuvé un projet de toilettes publiques, avec une enveloppe de quelque 80 000 €. "Il s’agira de modules sanitaires “prêts à poser” comprenant un W.-C. PMR et deux urinoirs, mettant l’accent sur les normes d’accessibilité, l’hygiène, la propreté, la solidité, la sécurité, la maintenance simplifiée" expliquait à ce moment l’échevin en charge de la salubrité publique, Christophe Degand. "Grâce à ces toilettes publiques, nous solutionnons les inconvénients et désagréments liés à l’usage des urinoirs existants."