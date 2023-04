Guy Haarscher à l’UTD d’Ath ce mardi: "le populisme et la post-vérité, maladies d’un monde en crise"

"Le propre du populisme, c’est que le leader se réclame d’un peuple sacralisé. Quand il est élu, il prétend détenir un mandat qui ne souffre pas de contestation. Or les démocraties libérales sont basées sur un système de “checks and balances” (contrôles et équilibres) qui fait en sorte que l’on ne puisse pas abuser d’une position majoritaire. Ce sont ces contre-pouvoirs que le leader populiste combat: les juges indépendants, la presse, et même – on l’a vu lors de l’élection présidentielle américaine de 2020 – la vérité factuelle.

Trump et Poutine (qui n’est pas un populiste au sens strict du terme) ont ceci en commun que tous deux promeuvent la “post-vérité”. Cette expression signifie que la vérité n’a plus d’importance, qu’on ne fait plus de différence entre un fait bien établi (jusqu’à preuve du contraire) et un fantasme ou un “fake”. C’est de cette défaite de la pensée, pour parler comme Finkielkraut, que nous devons aujourd’hui tenter de surmonter."

Guy Haarscher, est philosophe et professeur ordinaire émérite de la Faculté de philosophie et lettres et de la Faculté de droit de l’université libre de Bruxelles. Il a été invité dans de nombreuses universités dans le monde et a donné cours au Collège d’Europe (campus de Bruges).

