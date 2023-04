A Ath, ce service aide des jeunes à rebondir

Toute l’équipe était donc sur le pont voilà quelques jours, pour guider les visiteurs et détailler les différents espaces aménagés pour accueillir les jeunes en difficulté.

Parmi eux, Ophélie Devillez et Perrine Verpoorte. "L’espace d’accueil se conçoit comme un puzzle ou chacun pose un élément pour prendre en charge les jeunes de manière individuelle ou collective ainsi que les familles, qui se sentent souvent bien démunies. Il peut s’agir d’un accompagnement administratif, d’un problème d’allocations, de mutuelle ou de définir le projet du jeune et d’envisager la suite de sa vie, un souci majeur chez les parents."

À l’étage, on découvre les ateliers. "Ils s’organisent autour de thèmes essentiels pour une personne en situation de handicap, son bien-être, ses relations affectives, son autonomie, sa place dans la société, son projet de vie…"

Des résultats concluants

Le monde audio-visuel, les ordinateurs, QR code, GSM sont exploités au maximum. Bastien Delavallée y gère, en autre, un espace surprenant. "Il s’articule autour de tutos de recettes de cuisine réalisés avec les jeunes. Ils rentrent chez eux avec un QR code, qui renvoie à leur recette. Simple apparemment, cette activité implique toute une série de compétences. Créer la recette, faire les courses en magasin, y retrouver les ingrédients, respecter les autres au moment des achats, passer en caisse. Puis attaquer la préparation en suivant bien les différentes étapes et les règles d’hygiène. Et rentrer à la maison avec le plat à déguster, ce qui est très valorisant. Les enfants prennent du plaisir à travailler avec ce media. Par la suite, nous essayons de monter en niveau. Les résultats sont concluants. C’est ainsi qu’à la suite de cette activité, un jeune dyspraxique est allé en stage à Tournai où il est maintenant scolarisé, en internat, et en option boulangerie."

Les ateliers solidaires sont aussi bien perçus. "Ils vont au tennis, cueillent des pommes et produisent des jus, ou décapent un meuble, le tout en mode collectif."

L’essentiel: s’exprimer

"Au bout du parcours, l’espace psycho-social, très coloré, est conçu pour développer l’éveil à l’éducation affective et favoriser le bien-être et le vivre ensemble" souligne la psychologue Camille Chanoine. "C’est un gros boulot pour nous. Tout passe par l’estime de soi et des autres. Les problèmes à résoudre ne sont pas simples. Mais, les escape games, par exemple, dévoilent des aptitudes inattendues et favorisent la relation aux autres. Et quand, malgré tout, le dialogue ne s’établit pas, il reste le freestyle, où l’enfant lâche prise et s’exprime en toute liberté au travers d’une démarche artistique. Elle débouche sur des créations picturales ou du modelage. Un autre mode d’expression qui nous permet d’apporter des solutions à leurs problèmes."

Le réseau couvert par "Le Rebond" est très vaste ; il couvre Ath, Frasnes, Ellezelles, Flobecq, Lessines, Silly, Brugelette, Lens, Jurbise, Lens, Chièvres, Belœil et Leuze. Un accompagnement pour un enfant scolarisé dans cette zone est toujours possible.

Infos : 0478 78 31 70