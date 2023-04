Maffle : des travaux de rénovation au Musée de la pierre

"Afin de permettre à cet élément touristique et culturel de continuer à exercer ses activités dans des locaux énergétiquement efficients, des travaux d’amélioration du bâtiment s’avèrent indispensables."

Un cahier des charges a été rédigé afin d’effectuer divers travaux: remise en conformité de l’installation électrique, remplacement de la chaudière mazout par une chaudière gaz, adaptation des circuits de chauffage et de la régulation.

Éric Badile (PS) se réjouit de cet investissement : "Notre village est riche de son passé et de ses carrières qui furent par le passé un moteur économique pour notre région" souligne-t-il. "Nous devons ainsi nous rappeler les moments forts de notre histoire locale, mais aussi rendre grâce à celles et ceux qui ont œuvré avec passion et courage dans l’exercice d’un métier très difficile."

"La Ville d’Ath est propriétaire du bâtiment occupé par le Musée de la Pierre depuis 1989 ; depuis lors, les investissements consentis sur cet immeuble ont été relativement limités" estime M. Badile. "Actuellement, il ne répond plus aux exigences en matière de performance énergétique. Afin de garantir la pérennité du bâtiment et d’améliorer sa gestion, la rénovation de l’électricité et du chauffage était essentielle."

"Le Musée de la Pierre est un acteur essentiel de la vie culturelle locale. Il en conserve tout d’abord la mémoire, en conservant les traces de l’exploitation de la pierre qui a particulièrement marqué et modelé le village de Maffle. Le Musée est également largement à la disposition des associations locales."

"Enfin, le site des carrières de Maffle est un véritable poumon vert aux abords du faubourg de Mons et du centre-ville athois. Un grand nombre d’Athois profitent du site pour la balade ou pour diverses activités sportives (pêche, plongée, running, VTT). Au sein des carrières, le Musée de la Pierre est un point de repère et un espace d’accueil apprécié."

Marc Duvivier (Liste Athoise) estime que "dire que rien n’a été fait" ne correspond pas vraiment à la réalité ; la Ville a pu acquérir le site "pour zéro euro".