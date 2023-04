Le premier concert, ce dimanche du nouveau chef de l'Union Saint-Martin d'Ath

"Ce qui m’a amené dans cette démarche, c’est en premier lieu ma passion pour la direction d’orchestre d’harmonie, déclare le musicien-militaire originaire d’Elouges. Je dirigeais déjà depuis de nombreuses années un orchestre d’harmonie sur Bruxelles, mais les années passant, la route devenait longue pour m’y rendre de façon hebdomadaire. J’ai de ce fait saisi l’opportunité de l’Union Saint-Martin et j’ai cessé mes activités de direction sur Bruxelles en toute amitié. Ce qui me motive avec l’Union Saint-Martin, c’est d’avoir un orchestre très étoffé, avec de beaux pupitres. C’est un orchestre qui lit excessivement bien, avec de belles sonorités dans chaque pupitre", commente-t-il, plein d’enthousiasme pour cette nouvelle aventure musicale.

Philippe Quittelier, quant à lui, a lui aussi passé la baguette, celle de chef-adjoint, à l’Athois Fabien Desdemoustier, musicien au sein de la fanfare communale athoise depuis quelques années déjà.

L’apothéose d’une carrière

Il est retraité d’une carrière de musicien-militaire depuis janvier 2021 et les orchestres n’ont plus aucun secret pour Dominique Lecomte.

"J’ai appris mes premières notes de musique à l’âge de six ans, au sein de la royale fanfare communale d’Elouges, mon village natal", raconte-t-il. Depuis, d’harmonies et fanfares locales aux orchestres de la Défense, ce tubiste-euphoniste n’a plus quitté le monde fascinant de la musique.

Après l’obtention d’un premier prix d’euphonium et d’un premier prix avec distinction en musique de chambre au Conservatoire royal de Mons, Dominique Lecomte est admis à la Musique des Chasseurs Ardennais à Arlon en 1982, à peine âgé de 18 ans. Trois ans plus tard, il accède à la Musique royale de la Force Aérienne, où il prendra la fonction de chef d’orchestre-adjoint en 2010. "L’orchestre de la Force Aérienne m’a d’ailleurs permis de diriger un concert de gala une fois sur Ath." En parallèle, il dirige la société royale philharmonique de Jette de 1989 à 2023.

Aujourd’hui, à côté de l’Union Saint-Martin, Dominique Lecomte continue d’assurer la direction artistique de la fanfare royale Les Chasseurs de Binche, qu’il dirige depuis 1997.

Pour Fabien Desdemoustier, sa nouvelle fonction de sous-chef à l’Union Saint-Martin est pour lui aussi la consécration d’une carrière de musicien-militaire. Il s’est notamment distingué à la Musique royale de la Marine Belge au baryton et… à l’euphonium. Une belle coïncidence donc.

Une amitié de chefs

Tout ce que l’on peut dire c’est que la baguette de chef est bien transmise au vu de l’amitié entre les anciens et nouveaux chefs. "Avec Jacques Delporte nous nous sommes connus au conservatoire. J’avais 15 ans et demi, Jacques étant mon aîné de 4 à 5 ans, nous avions déjà d’excellents contacts à l’époque. Nous avons fait de la musique de chambre et nous allions au cours de transposition ensemble. Par la suite, nous nous sommes retrouvés à un moment dans le même orchestre, à la Musique royale de la Force Aérienne. Quant à Fabien, on s’est connu aussi au début des années 80. Nous avons joué un bon moment dans un orchestre bavarois, où nous étions voisins de pupitre à l’euphonium", se souvient le nouveau chef de l’Union Saint-Martin, qui dirigera son premier concert ce dimanche à 11h, lors du concert de printemps des pompiers d’Ath.