Enfin un permis pour exploiter le château de Moulbaix

Les voies de recours ne sont évidemment pas encore épuisées, mais les responsables de la SPRL Moulbaix Consulting peuvent espérer bientôt pouvoir (enfin) "exploiter" le château acquis voilà un peu plus de sept ans déjà. Après le permis d’urbanisme pour les travaux d’aménagement du château, de l’orangerie (où devrait s’ouvrir un restaurant de standing) et des abords en mars 2022, le collège communal d’Ath vient d’octroyer le permis d’environnement pour exploiter une salle de réception (plus de 150 personnes), avec de la musique "amplifiée électroniquement". On sait des riverains, depuis la genèse du projet (avec deux salles, initialement), redoutent les nuisances liées aux activités de telles salles (bruit, véhicules, "pollution" du site, etc.).