Si bien que, freiné dans sa lancée en 2020 et en 2021 pour des raisons connues de tous, le jeune comité n’a pas baissé les bras et a pris la balle au bond dès le retour des beaux jours. Les jeunes porteurs du géant de Mainvault mettent les petits plats dans les grands pour proposer un programme toujours plus riche au fil des années. "L’année dernière, nous avions organisé la ducasse sur une seule journée pour reprendre tout doucement. Vu le succès rencontré, nous repartons sur trois jours cette année, commente Lucas Choupaud, le président du comité de la ducasse. C’est la première fois que nous proposons un si gros programme. Notre but est de faire plaisir à tout le monde en proposant un programme varié, pour tous les goûts et pour tous les âges."

Avec DJ Pat B vendredi

Le vendredi 14 avril, la ducasse de Mainvault commencera à 17 h 30 avec l’ouverture du chapiteau. Ensuite, à 21 h, aura lieu la grande nouveauté de cette année, la soirée Mainvault by Night. Le chapiteau situé sur la place de Mainvault accueillera des DJ’s locaux (Re-just et Feo, DMX, Sacha Malice) et en tête d’affiche, le Néerlandais Deejay Pat B, connu, entre autres, pour ses prestations dans des grands festivals tels que la Reverze ou Tomorrowland. "Nous voulions faire venir un artiste un peu plus connu et c’est quand même un gros défi pour nous. On attend plusieurs centaines de personnes pour cette soirée-là", déclare Lucas Choupaud (P.A.F.: 10 €/préventes: 7 € jusqu’au 14/04 à 12 h, disponibles au Chico à Ath ou à la friterie Chez Max à Mainvault).

Un programme varié

Le samedi 15 avril, à 15 h, une chasse aux œufs sera proposée pour les enfants (inscription sur la place de Mainvault, P.A.F.: 2 €/enfant).

À 17 h, la fanfare de Bouvignies-Mainvault donnera un concert dans le chapiteau de la ducasse. Ensuite, à 18 h, aura lieu une autre nouveauté de cette année: un marché nocturne (réservations: L. Dupriez au 0479/02 88 86). "Entre 20 et 25 exposants, artisans régionaux, sont prévus."

À 20 h, souper animé par Alain Denis (rôti à la sauce archiduc ou balsamique/thym, gratin dauphinois: 18 € ou Américain, frites & crudités: 13 € – réservations: L. Choupaud au 0476/43 40 42).

Une soirée année 80-90 clôturera la soirée.

Le dimanche 16 avril, les festivités commenceront à 7 h avec la brocante (5 €/emplacement de 5m/2m – réservations: N. Delcubonde: 0471/12 88 15). "Nous attendons pas moins de 200 brocantes", précise l’organisateur.

À 8 h, sera organisée une marche à pied, notamment aux alentours du mont de Mainvault (inscription sur place au chapiteau, 3 €/personne).

À 12 h, repas assiette "mixed grill" (assiette barbecue, frites & crudités: 16 € ; réservations: L. Choupaud: 0476/43 40. 42).

À 13 h, est prévue une exposition de voitures ancêtres. "Nous pourrons compter plus de voitures que les autres années. D’habitude il y en a entre 15 et 20 et cette année, entre 40 et 50 véhicules sont attendus", indique l’organisateur. "Ils feront une balade et les laisseront en exposition à leur retour au chapiteau."

À 14 h 30, le géant Eul Tacheu et ses amis géants, accompagnés par le groupe musical Ath Street Band, animeront la brocante et la place du village.

Les festivités se clôtureront avec la soirée raclot à 18 h.