Les vendredis 14 et 21 avril, les samedis 15 et 22 avril à 20h et le dimanche 16 avril à 15 h 30, les Doux Dingues présenteront la pièce Boeing Boeing, une comédie en trois actes de Marc Camelotti, à la salle de Musique de Houtaing (à côté de l’église).