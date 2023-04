L’échevine MR Nathalie Laurent contestée dans son parti, à Ath

Mais elle n’a manifestement pas réussi à vraiment convaincre (tous) les commerçants et leur association, lesquels lui reprochent une passivité, voire une absence.

À l’inverse, Nathalie Laurent reçut une volée de bois vert voilà quelques jours, quand des commerçants réagirent assez nerveusement à l’annonce d’importants travaux de réfection durant plusieurs mois, dans le centre-ville.

Vendredi dernier, Nathalie Laurent nous a transmis un communiqué de presse dans le cadre de ce dossier, assurant notamment avoir "appris avec étonnement par les réseaux sociaux via le site de la ville la date des travaux", tout en concluant "être à l’écoute des commerçants" après avoir rappelé des éléments pour "rassurer".

Ce communiqué s’inscrit dans un contexte bien précis. Trois jours plus tôt en effet (mardi 4 avril), le comité local du MR avait mis la pression, et même davantage. Au terme d’un vote (largement majoritaire ?), le comité local "décidait" de retirer la compétence du commerce à sa propre échevine.

Le terme "décidait" n’est pas le plus approprié dans ce cas puisque la répartition des "compétences" est réglée au sein même du collège communal, lequel prend une délibération en ce sens au début de la mandature. Sur base, il est vrai, de souhaits exprimés au sein des partis.

Les élus MR ont donc manifestement sollicité le collège communal dès vendredi dernier, afin de faire aboutir la volonté exprimée au sein du comité local. À la grande surprise de la principale intéressée. Jusqu’à preuve du contraire, aucune suite n’a (encore) été donnée à cette demande. On imagine que les autres membres du collège communal (PS et Écolo) ne vont pas lancer de gaîté de cœur une procédure pour des enjeux surtout "libéraux". Cette procédure requiert en effet un aspect formel: convocation, audition, décision motivée qui pourrait encore être querellée devant le Conseil d’État. Avec la pub qui entoure généralement ce genre d’affaire.

"C’est une guéguerre interne…"

"On me reproche de ne pas avoir communiqué la date des travaux" explique Nathalie Laurent. "C’est surtout une guéguerre interne… Mais tant que les instances supérieures ne sont pas descendues, cela reste ainsi. Ceci dit, à un an et demi des élections, je trouve que ce n’est pas le bon moment de montrer une telle désolidarisation…"

Une réunion avec les "instances supérieures" est programmée ce samedi.

Mais la Fédération MR de Wallonie picarde, pour sa part, prône le statu quo. Son président, Vincent Palermo, veut dédramatiser le dossier. "Mme Laurent a le commerce dans ses attributions, et elle doit s’occuper des commerçants et de leur avenir ; c’est ce qu’elle fera. Il n’est pas question de lui enlever cette compétence. Ce n’est pas cela qui va aider les commerçants ; ce qu’il faut, c’est travailler. On apprend de ses erreurs."

Le comité MR est actuellement présidé (temporairement) par Serge Dumont. Coralie Fontaine avait été élue en 2021, mais elle se prépare à quitter la scène (politique) athoise.

Cet épisode n’est pas surprenant. On sait que la vie interne du parti libéral athois est tout sauf un long fleuve tranquille depuis la déroute de 2018 (de 7 à 4 sièges !). La craquelure actuelle témoigne des tensions. Celles-ci risquent-elles de s’accentuer à mesure que se rapprochera l’échéance du 13 octobre 2024 ?