Commission du folklore pour la Ducasse d'Ath : trois "groupes", une préoccupation

"La deuxième session a contribué à explorer plus en profondeur les représentations (positives comme négatives) des participants au sujet du Sauvage" explique-t-on dans le texte transmis par la Ville. "Ainsi, ils ont pu exprimer leurs visions concernant l’avenir du personnage. Les participants ont été encouragés à partager les pires scénarios comme les meilleurs."

Les questions se bousculent finalement un peu au sein de la commission: quelles sont les conséquences d’une modification (avec plusieurs "variantes" possibles) ou, à l’inverse, d’une loi "anti-blackface" ? Les idées, dans tous les sens, sont presque légion: communication à visée pédagogique, image renvoyée par la ville en cas de statu quo, effritement des coutumes locales, etc.

"Pour clôturer cette deuxième séance, les participants ont été amenés à se positionner individuellement par rapport à la question pour laquelle ils ont été mandatés par le conseil communal" conclut la Ville. Cette question, on la connaît: les personnages du Sauvage et du diable Magnon doivent-ils être conservés en l’état ou évoluer ?

"Même si ce positionnement n’était pas un vote en soi, il a permis de prendre le pouls, former un débat mouvant, identifier les besoins des participants pour les aider dans leur prise de décision" note-t-on dans le communiqué.

"On peut voir trois groupes se dessiner. Tandis que certains évoquent un changement nécessaire ou inévitable, d’autres estiment que le personnage ne doit pas changer. Enfin, le dernier groupe est encore indécis et se sent tiraillé: écouter le cœur ou la raison ? Une chose est certaine, les échanges sont vivants, riches et très nuancés. Ils évoluent et se construisent au fur et à mesure. Les membres de la commission sont animés par une même question: comment rassembler les Athois (es) autour de la fête ?"

C’est évidemment devenu une préoccupation majeure, en parallèle à la "question" initiale: comment faire en sorte, finalement, que les Athois (es) se retrouvent (à nouveau) uni(e)s par leur folklore ? Le 16 avril prochain, la commission devra évidemment tenter de rapprocher les points de vue et d’atteindre un consensus en pensant au passé, mais aussi à l’avenir.