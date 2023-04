La Ville d’Ath passe la barre des 30 000 habitants et va élargir ses assemblées locales

Il en va de même pour toutes les communes de 30 000 à 34 999 habitants.

Un échevin supplémentaire

Le Collège communal devrait lui s’élargir aussi. Le code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit en effet qu’il y a six échevins dans les communes qui comptent entre 20 000 et 29 999 habitants et sept échevins dans celles de 30 000 à 49 999 habitants.

A moins d’une réduction par mesure d’économie et de divers arrangements entre les partenaires de majorité, il devrait donc y avoir sept échevins à Ath après le scrutin 2024.