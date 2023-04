Des nouvelles classes à l’école d’Arbre

"Ce projet a été soumis à l’approbation de la FWB qui l’a déclaré éligible de droit pour les années 2022 et 2023."

Le conseil communal a approuvé le projet définitif dont le coût frôle les 800 000 €(789.000 €).

"C’est une étape importante qui est franchie avec l’approbation de ce dossier" se félicite l’échevin des Travaux, Florent Van Grootenbrulle (PS).

"Outre la construction de nouvelles classes, il y a d’autres adaptations qui seront effectuées comme celles qui concernent les sanitaires pour les élèves. Il était grand temps d’agir. Comme les autres dossiers concernant les bâtiments scolaires, cet investissement est primordial afin d’assurer le bien-être des enfants et du personnel."

Travaux à Meslin

À Meslin, l’échevin avait évoqué les importants travaux de rénovation lors de la séance précédente. Le conseil a approuvé le projet de rénovation de la toiture (pour près de 55 000€). "La couverture de toiture était devenue vétuste (anciennes ardoises) et l’isolation placée il y a plusieurs années ne répondait plus aux normes et confort des utilisateurs" rappelle le collège communal. "Il est donc prévu de renforcer cette isolation, de replacer une nouvelle couverture de toiture et de refaire les bacs chéneaux ne tenant plus."

"Quid de l’école de Ghislenghien ?" interroge Marc Duvivier (LA). Il lui est précisé que le dossier est sur les rails et que les travaux pourraient débuter dans les prochaines semaines.

Pascale Nouls (LA) se demande s’il est opportun de rénover à la fois les écoles de Meslin et de Ghislenghien. "On avance de concert dans les deux écoles ; nous pouvons les remplir" précise le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS). On imagine que la proximité du zoning peut avoir des retombées positives pour la fréquentation de ces écoles.