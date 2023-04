"Dans un renforcement de la dynamique “zéro déchet”, Ipalle perpétue ses séances d’information sur le compostage à domicile à destination des citoyens sous forme de webinaires et y ajoute des séances d’information au “jardin zéro déchet” sur le terrain" explique le collège communal. "Près d’une centaine de personnes sont sensibilisées chaque année à cet enjeu, permettant de réduire la quantité de matières organiques dans les poubelles et les trajets au recyparc."

Fût à 10 €, silo à 27,50 €

"En 2023, quinze visites sont prévues dans neuf jardins de Wallonie picarde et Sud-Hainaut et trois webinaires dédiés au compostage seront également proposés."

"Lors de ces séances, les citoyens participants auront l’occasion d’acheter des systèmes à composter à prix avantageux."

Ils pourront acquérir un fût au prix de 20€ ou un silo au prix de 55€.

"La Ville d’Ath souhaite soutenir l’initiative en remboursant 50% de la valeur des systèmes à composter vendus par Ipalle à l’ensemble des Athois participant à une séance d’information “jardin zéro déchet” ou un webinaire sur le compost, organisé par Ipalle." Les coûts seront donc de 10 € ou 27,5 €.

Progressivement moins de déchets

Le conseil communal a évidemment approuvé ce "geste", commenté plus largement par Philippe Chevalier (PS), ancien administrateur d’Ipalle et initiateur de la proposition (de soutien) voilà déjà plus de dix ans.

"Cette mesure montre le soutien de notre ville envers notre intercommunale dans son travail et notamment sa dynamique du “zéro déchet”" se réjouit Philippe Chevalier. "Cela montre aussi que le “zéro déchet” n’est pas un vain mot pour notre ville."

M. Chevalier insiste sur l’influence positive du compostage dans la réduction du volume des déchets ménagers. Il note que la production de déchets ménagers s’élevait à 200 kg par an/habitant à Ath au début des années 2000.

Les campagnes d’Ipalle ont manifestement porté leurs fruits ensuite, avec par exemple le lancement d’initiations au compostage en 2010. C’est dans la foulée que Philippe Chevalier a proposé à l’époque au collège communal de soutenir la démarche d’Ipalle.

Philippe Chevalier note que la production de déchets ménagers suit une courbe décroissante à Ath depuis plusieurs années: 170 kg/an/habitant en 2015 ; 160 kg en 2017 ; 145 kg en 2021. Ath se situe manifestement à un point intermédiaire, entre des communes où le volume dépasse encore 150 kg/an/habitant et d’autres où le seuil des 125 à 135 kg/an/habitant a pu être atteint.