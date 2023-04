Une action et un message de soutien à Olivier Vandecasteele à Ath

Des professeurs et des élèves de l’académie de musique et d’autres artistes ont signé des interventions musicales. Le bourgmestre s’est exprimé. Nathalie, sœur d’Olivier, a dit l’urgence absolue d’agir.

Et une bâche a été découverte, pour rappeler quotidiennement que le cœur d’Ath bat aussi pour Olivier, là-bas en Iran.

Sa sœur témoigne

"Notre frère a dédié sa vie au service des autres" a rappelé sa sœur. "Idéaliste, il agit sur le terrain pour un monde meilleur en travaillant dans des conditions souvent difficiles."

Elle a retracé son parcours au sein d’organismes divers, ici et là dans le monde.

En 2015, il a été engagé par une ONG en Iran. Il y vit et travaille durant six ans.

"Il a grandement contribué rendre le sort de plus de trois millions de réfugiés afghans plus supportable. Depuis le 24 février 2022, Olivier est détenu injustement en Iran alors qu’il est innocent. Sa détention arbitraire par l’Iran est donc une violation au droit international reconnu par l’Onu."

"Aujourd’hui, Olivier tente de survivre dans une cellule sans fenêtre ; une lumière artificielle allumée 24 heures sur 24 et encore toujours en isolement complet. Sa nourriture est insatisfaisante et peu variée. Les soins de santé et les règles élémentaires d’hygiène ne lui sont pas ou mal accordés."

"Olivier a déjà perdu énormément de poids suite aux mauvaises conditions et aux différentes séquences de grève de la faim qu’il s’impose pour permettre de mettre la pression sur ses geôliers."

"Lors de notre dernier appel vidéo, le 13 mars, Olivier nous a avoué être à bout. Si ses conditions ne s’améliorent pas rapidement, il ne tiendra pas longtemps. Olivier se plaint depuis novembre de bourdonnements dans ses oreilles qui provoquent des maux de tête indescriptibles et depuis ces dernières semaines, des tensions dans tout le corps. Avec des tensions musculaires dans ses jambes au point qu’il n’en dort plus."

"Soumis au bon vouloir de ses gardiens, il reçoit toujours ses repas à travers une trappe ; il n’a pas de table, ni de chaise. Il est faible. Les yeux rouges et se retient de pleurer tentant d’être fort pour ne pas nous attrister davantage."

"Il est toujours en isolement complet et n’a pas accès à son avocat. Il peut sortir entre un quart-d’heure et une heure par jour."

"Notre discrétion a desservi Olivier"

"Olivier est otage de tensions politiques entre nos deux pays qui datent de bien avant son arrestation" poursuit-elle . "Sa condamnation démontre que les négociations diplomatiques n’avancent pas dans le bon sens. Notre famille et ses amis sommes restés discrets pendant les premiers mois afin de laisser travailler les services diplomatiques de notre pays. Force est de constater que cela a desservi Olivier car treize mois plus tard, il n’y a toujours pas d’avancée significative."

"Les mauvaises nouvelles accumulées depuis la mi-novembre, à savoir le jugement arbitraire d’Olivier, sa grève de la faim, la suspension du traité et la condamnation officielle nous obligent aujourd’hui à dénoncer haut et fort l’injustice et l’urgence du calvaire qu’Olivier vit au quotidien."

Dès le 18 avril

"Il est nécessaire que nos ministres prennent leurs responsabilités sans plus attendre. Ils ont l’obligation morale et politique de libérer immédiatement leur concitoyen. Olivier est la seule victime dans tout cet imbroglio géopolitique. Aujourd’hui, la Cour constitutionnelle a validé cette loi qui avait été bloquée durant plusieurs mois. Les échanges des instruments de ratification ont eu lieu voilà deux semaines. Et donc, aujourd’hui, nous sommes dans une période un peu plus calme, mais à partir du 18 avril, le traité de transfèrement sera réellement utilisable par notre pays. Nous comptons donc sur nos politiques pour pouvoir utiliser cet instrument et pouvoir récupérer Olivier le plus vite possible."