"Au retour du printemps, dès le début de leur floraison, ces tulipes sont récoltées, et vendues par les bénévoles du Rotary Club d’Ath le long de la route, à proximité du champ" indique le Rotary.

"Les membres du Club d’Ath espèrent ainsi pouvoir récolter des fonds afin de pouvoir continuer à soutenir financièrement différentes associations soigneusement sélectionnées, qui, aujourd’hui plus que jamais, ont un grand besoin de votre générosité pour venir en aide aux plus démunis."

"L’année dernière, notamment grâce à cette action, notre club a ainsi pu venir en aide à de nombreux projets solidaires."

Ces projets sont à la fois ancrés localement (Saint-Nicolas des homes, colis alimentaires, Croix Rouge, banque alimentaire de Saint-Vincent de Paul, réveillon "Le Père Noël est un géant"), destinés plus spécifiquement aux jeunes (Saint-Nicolas des enfants défavorisés, accueil et échange d’étudiants, job’s day contact, séjour estival en gîtes) ou intégrés à des initiatives davantage internationales (éradication de la poliomyélite, Hôpital sans frontière (ONG du Rotary), Fondation Rotary, Fondation Panzi du Docteur Denis Mukwege, à Bukavu).

"Cette année encore, lorsque vous verrez éclore les tulipes le long de la chaussée de Mons, à proximité du “rond-point de l’avion”, et que vous verrez nos vendeurs bénévoles, pensez à vous arrêter pour acheter des variétés de tulipes qui attendent les beaux jours pour apporter de la couleur et de l’espoir aux plus démunis."

Les fleurs seront emballées comme l’année dernière en sachets de 25 tulipes avec leurs bulbes au prix de 15 €. Une réduction est prévue en cas d’achat de deux sachets de 25 tulipes pour le prix de 25 €.

"Grâce à nos sponsors, tous les frais liés à notre récolte de tulipes sont déjà couverts intégralement, avant le début de nos ventes. Celles-ci profiteront donc intégralement à des associations venant en aide aux plus démunis."

Les ventes se dérouleront comme ceci: mercredi 5 avril et vendredi 7 avril: 14h ; samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 avril: 9h. Pour les semaines suivantes, la vente est ouverte le mercredi et le vendredi dès 14h ; le samedi et le dimanche à partir de 9h, et ceci jusqu’à épuisement du stock.