Cinq logements sur le site de la Salle de fêtes à Moulbaix

La société Moulbaix Consulting (famille Govaert) a fini par acquérir le site. Une première demande de permis a été refusée voilà un an. Une nouvelle requête a été déposée et l’enquête publique est actuellement ouverte.

On note dans le dossier que le caractère "habitat" du quartier "ne répond plus à la demande d’une salle de fêtes ou horeca à cet endroit, ni aux commerces de proximité ou professions libérales".

Le site est composé d’une longère sur un niveau (autrefois le restaurant), avec des combles aménagés (logement) ; ce bâtiment figure dans l’Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel. À l’arrière est adossée une "extension" (salle), perpendiculaire à la rue du Pont.

"La propriété offre l’opportunité de dynamiser l’habitat et de rendre le carrefour plus attrayant tout en créant du logement individuel de qualité."

"Le projet prévoit de rénover, transformer, isoler et adapter la longère pour recevoir deux logements distincts" explique-t-on. "Chaque logement possédera une terrasse, un jardinet et du stationnement privé. La rénovation de la longère conservera ses caractéristiques extérieures principales qui seront remises en valeur par le rafraîchissement de l’ensemble de la façade et l’aménagement verdoyant de l’avant."

"Le projet prévoit aussi de démolir l’extension arrière, soit le bâtiment “salle de fêtes”, vétuste, aux gabarits, matériaux et implantation difficiles à rénover pour de l’habitat de qualité, pour y construire trois habitations jumelées tout confort, suffisamment larges et isolées, composées chacune de pièces de jour, de sanitaires, de trois chambres ainsi qu’un garage intégré. Les habitations seront construites en

recul dans la propriété permettant ainsi du stationnement extérieur sur terrain privé ainsi qu’un jardinet."

L’enquête publique est ouverte jusqu’au 7 avril.