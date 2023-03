L’agenda Wapi: BrassiCollines, le salon "La tendance est aux rondeurs", le Village Provençal, et d’autres idées de sorties pour ce week-end

1.BrassiCollines (Anvaing)

La "foire brassicole" du Pays des Collines, qui revient ces samedi 1er et dimanche 2 avril à la Maison de village d’Anvaing.

Pour leur cinquième édition, Les BrassiCollines ne changent pas le leitmotiv qui les guide depuis six ans, soit: "La bière autrement" !

Neuf brasseries, dont deux flamandes et une bruxelloise, seront présentes à Anvaing et proposeront des dégustations tout au long du week-end: Hoppy (Soignies) ; Obaa Beer (Schaerbeek) ; la Brasserie du Bois des Prisonniers, (Erbisœul), voisine de la Wallonie picarde, qui a sorti une Tu la bois sans soif ; la Brasserie du Borinage (Frameries) citée plus haut ; Fantastiek Brewing (Ans) et sa Kwik Taste ; Babeleir (Loyers) ; La Solution (Gembloux), avec sa G redine ; la Brasserie Vicaris (Dendermonde) et la Brasserie Wilderen (Wilderen), qui se double d’une distillerie.

Entrée libre.

2.Le salon "La tendance est aux rondeurs" (Mouscron)

"La tendance est aux rondeurs" prendra ses quartiers ces 1er et 2 avril au Centr’Expo. Premier du genre en terre mouscronnoise, le salon fait la part belle aux grandes tailles…

Trente exposants convergeront vers la cité des Hurlus ce week-end. Venus de Wallonie picarde mais aussi de plus loin en Belgique et des Hauts-de-France, ces commerçants et indépendants installeront sous les poutrelles du Centr’Expo des vêtements, sous-vêtements, bijoux et autres accessoires destinés aux hommes et femmes qui portent du 42 et plus. Ils leur parleront aussi de bien-être, et de beauté…

Trois défilés sur scène sont prévus le samedi comme le dimanche, à 13 h 30, 15 h 30 et 17 h 30. Un coin sera consacré aux enfants avec un château gonflable et un stand de grimage.

Entrée: 2 € (gratuit pour les – de 12 ans)

3.Le Village Provençal (Ath)

Le Village Provençal, authentique marché du Sud de la France, fait étape ces 1er, 2 et 3 avril, de 10h à 18 h, à Ath, au quai de l’Entrepôt.

©Le Village Provençal

Vendredi dès 10 h, le Village Provençal reprend ses quartiers à Ath, la première étape d’une tournée qui sillonnera quelque 20 villes wallonnes. Durant trois jours, le chant des cigales et l’accent du Sud rythmeront la vie du Quai de l’Entrepôt pour un avant-goût des vacances, avec ses couleurs, ses senteurs, tous les produits du terroir méditerranéen, les vins, l’artisanat et la culture Provençale.

Quelque 30 artisans et producteurs proposeront savons, nappes, santons, épices, nougats, tapenades, charcuterie, fromages et autre huile d’olive, une kyrielle de produits d’un terroir baigné de soleil.

Entrée: 2 €.

À noter déjà que le Village Provençal sera présent à Tournai les 29 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet.