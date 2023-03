Une action pour Olivier Vandecasteele à Ath ce lundi 3 avril

"D’autres actions ont ensuite été initiées par la Ville telles qu’une incitation à signer la pétition de l’ONG Amnesty International via le site de la Ville d’Ath et dans la Vie Athoise de printemps."

"Début mars, l’Iran a annoncé être prêt pour un possible échange de prisonniers avec la Belgique, suite à la décision de la Cour Constitutionnelle belge qui s’est prononcée sur le caractère légal de la loi validant le traité sur le transfèrement de détenus entre l’Iran et la Belgique. Même s’il s’agit d’une nouvelle positive, cela ne veut pas dire que M. Vandecasteele va être libéré sous peu. Il est important de continuer à se mobiliser pour cette cause."

"Avec la participation de la famille, la Ville va organiser une action de mobilisation le lundi 3 avril dès 18h face à l’hôtel de Ville. Cette action comprendra des prestations musicales, des prises de parole de la famille et des personnalités présentes ainsi que la découverte d’une bâche."

"Le combat pour Olivier Vandecasteele est loin d’être gagné" remarque le bourgmestre d’Ath, Bruno Lefebvre. "La famille de notre compatriote a récemment pu le contacter. Les nouvelles ne sont pas réjouissantes, tant ses conditions difficiles de détentions commencent à l’affecter de manière préoccupante."

"Ce combat mérite l’implication de toutes les forces vives à se mobiliser pour cette cause."

"Avec la participation de la famille, nous souhaitons rassembler le plus de monde possible pour être suffisamment entendus et démontrer que le cœur et l’esprit des athois sont sensibles à la cause d’un humanitaire injustement arrêté et jugé à la hâte."

"J’invite donc les athois de toutes les générations, à se mobiliser en présence de la famille d’Olivier pour leur démontrer que nous les soutenons indéfectiblement" conclut Bruno Lefebvre.