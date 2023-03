Une bourse pour les Heures Heureuses à Ath

Les AAAAA, ce sont une quinzaine de membres qui gèrent cette bourse et également une randonnée des feuilles mortes en octobre. "Nos activités ont commencé dans les années 90 sous la houlette d’Émile Willain. En 2023, nous en sommes à notre 29e randonnée et à la 21e bourse. L’affluence augmente chaque année et, l’an passé, nous avons enregistré 2 400 entrées. Les visiteurs, tout comme les exposants, viennent d’un peu partout, de Belgique bien sûr, mais aussi de France et de Hollande. S’y retrouvent six clubs de marque nationaux, des vieux tracteurs, la Belgian Historical Vehicles Belgium… en tout plus de 150 stands. Notre bourse est, avant tout, un événement d’échange concernant tout ce qui a trait aux véhicules anciens, autos, motos, camions. On y découvre aussi de vieux catalogues, des photos, des pièces, des miniatures et, en vedettes, une Cadillac Eldorado et une Jaguar Type E."

Le Jardin des Primevères

Maïté Dignef, responsable aux Heures heureuses, apprécie cette collaboration et le beau succès de la bourse. "L’argent qui nous est offert est dédié au bien-être et au confort des résidents. Il nous permet de leur apporter un petit plus de bonheur pendant les mois de juillet et août sur le site des primevères où nous sommes installés depuis quatre ans. Avant le déménagement et le Covid, nous passions par cinq à six activités chaque année, mais nous n’avons pas pu tout relancer. Alors, la bourse c’est important."

Qu’elle soit maintenant située à côté du CEVA et de l’exposition, c’est un plus pour l’ASBL. Par ailleurs, elle peut compter sur l’aide de pas mal d’étudiants et surtout sur les résidents. "Ils sont toujours prêts à donner un coup de main et à s’inclure dans les projets des Heures heureuses. C’est d’ailleurs notre objectif principal. La bourse, c’est aussi une occasion de mettre en valeur leurs réalisations. Nos confitures et nos jus de pommes. Notre production de légumes. Nous en sommes à 1 500 kg de chicons. Et aussi nos produits naturels d’entretien. Ainsi qu’une large gamme d’articles proposés par des producteurs locaux, fromages, yaourts, beurre…"

Pour se procurer toutes ces bonnes choses, c’est simple: "On passe commande le mercredi au 068 28 00 15 et on récupère le vendredi au magasin du Jardin des Primevères à côté du CEVA."

Plus tard, en juin, les Heures Heureuses organiseront leur Marche des Géants le jeudi 1er juin et une marche Adeps le dimanche 18 juin. En attendant, cap sur la bourse automobile du CEVA où le prix d’entrée de 5€ donne droit à une boisson gratuite.

Hall du CEVA à Ath, le samedi 1er de 13h à 18h et le dimanche 2 avril de 10h à 17h.