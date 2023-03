L'Athois Grégory Lange illustre la nouvelle BD Voogle

"Je n’ai pas vraiment un parcours habituel par rapport aux autres bédéistes puisque c’est le manga, ainsi que la science-fiction et la fantaisie qui m’ont ouvert les portes de la BD."

Après des études secondaires artistiques à l’Institut Bischoffsheim, à Bruxelles, Grégory Lange continue d’apprendre les secrets du métier de manière autodidacte, au fil de rencontres et de festivals. À son arrivée à Ath il y a une dizaine d’années, il développe son activité professionnelle d’illustrateur et concrétise ses premiers projets de publications. Depuis lors, le rêve de faire de sa passion son métier ne le quitte plus. Une nouvelle étape a marqué sa carrière le mois dernier: la sortie de "Voogle", sa première véritable publication en bande dessinée dont il signe avec fierté l’intégralité des illustrations.

Voogle, une véritable BD

Quand il évoque son parcours professionnel, Grégory Lange aime bien parler de rencontres.

"Je suis entré en contact avec Olivier Andrieu, le scénariste de"Voogle", via l’intermédiaire d’un ami en commun. Nous avons échangé et il m’a proposé son projet de scénario."

Emballé par l’idée, c’est alors qu’une collaboration voit naturellement le jour et une nouvelle aventure démarre.

"Nous avons commencé à travailler ensemble sur un premier projet autour de son idée. J’ai de ce fait imaginé des personnages et je lui ai fait des propositions". Suite à des premiers contacts et démarches dans le milieu de l’édition, les premiers gags sont prépubliés dans le magazine "Pif". "Au fur et à mesure des publications, nous avions envie d’aller plus loin et après des discussions avec l’éditeur, il a été décidé d’en faire un album cartonné et l’aventure a commencé", raconte-t-il.

C’est ainsi qu’est né cet album aux éditions Vaillant, racontant de manière décalée la vie de la société Voogle-France, une start-up inspirée des GAFAM. Il s’agit donc plus d’une caricature en toute légèreté du monde des start-ups en général. Les personnages de l’histoire, Martin Ternaitte, Ney Bohr, Wilbur Nhout, Tempeupu Vaosamu ou encore Johana Evergreen, traduisent bien cet univers distrayant et humoristique.

Neuf mois de marathon BD

Pour cet Athois de 43 ans, la publication de "Voogle" est une expérience inédite. "Il s’agit en quelque sorte de mon premier vrai contrat professionnel au niveau de l’édition d’une BD. J’ai dû par exemple négocier le prix de la planche. De là est venu ce que j’appelle le marathon BD. La réalisation des illustrations m’a pris plus ou moins 9 mois, avec des journées jusqu’à 12 ou 13 heures de travail, commente-t-il. C’était vraiment une chouette aventure et une belle collaboration avec le scénariste", commente Grégory Lange, motivé plus que tout pour promouvoir cette BD et déjà d’attaque à signer pour le deuxième tome. "Je suis prêt à aller dormir sous une tente pour me déplacer et faire des festivals pour le vendre", lance-t-il en souriant, fier et satisfait de sa première bande dessinée.

On peut retrouver "Voogle" aux éditions "Vaillant", dans toute bonne librairie, dont chez "Profil BD" à Ath.