L’Isièrois Luc Thomas a été récompensé du prix du meilleur son pour son travail sur le film La Nuit du 12. Il n’en est cependant pas à sa première récompense, puisqu’il a déjà reçu deux Magritte du cinéma belge, en 2014 et 2015.

L’ingénieur du son lève le voile sur son métier, un travail de l’ombre au service du grand écran. Rencontre avec un lauréat des César que rien ne prédestinait pourtant au 7e art.

D’où vient votre intérêt pour le mixage du son ?

J’ai toujours voulu travailler dans le son, étant musicien assez jeune déjà (trompettiste au sein de l’Harmonie royale Union de Lorette, puis avec le groupe lessinois Les Poulycroc et plus tard au West Music Club). Cependant, je n’estimais pas avoir le niveau pour faire le conservatoire, mais je voulais rester dans le milieu musical, pour éventuellement travailler avec mes amis musiciens. J’ai donc suivi des études à l’IAD, l’Institut des Arts de Diffusion, afin de travailler dans le son musical.

Comment êtes-vous arrivé dans le milieu du cinéma ?

C’est seulement après l’école que j’ai découvert le milieu du cinéma. J’appréciais le cinéma mais je n’étais pas un cinéphile absolu et je ne voulais pas en faire spécialement mon métier. En sortant de l’école, en octobre 1996, j’ai déposé mon CV dans une société qui cherchait un technicien de studio. J’y ai été directement engagé et c’est là que j’ai découvert l’existence de studios de mixage et de salles de montage très professionnelles. En fait, je suis tombé au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. De fil en aiguille, de rencontre en rencontre, j’ai été amené à travailler sur de chouettes films, d’abord comme technicien, par exemple sur Rosetta des frères Dardenne. Je me suis ensuite retrouvé à la console comme assistant auprès d’autres mixeurs et puis je me suis retrouvé moi-même en tant que mixeur. J’ai travaillé sur mes premiers longs-métrages en 2003.

C’est en quelque sorte un parcours de vie très hasardeux.

Et donc, en quoi consiste votre travail sur un film ?

Le travail du son sur un film se divise en plusieurs parties. Il y a d’abord le tournage, avec l’enregistrement des différents sons. Il y a ensuite le travail de montage son, avec l’assemblage des sons du tournage, des voix enregistrées, des effets sonores, des musiques, etc. Vient ensuite ma partie, celle du mixage. Je récupère tous les sons et je les mélange. Quand je reçois les sons tels quels, ils sont en quelque sorte inaudibles pour une bonne lecture du film. Je fais en sorte qu’ils soient harmonieux. Mon but est que l’on ne se rende pas compte des différentes sources de son lors du visionnage du film.

Êtes-vous spécialisé dans un type de film ?

J’ai la chance de ne pas être catégorisé dans un style en particulier. J’ai déjà travaillé sur de nombreux dessins animés. Les films d’animation sont un aspect du boulot très sympa (Big Foot Family, Royal Corgi…). Dans le côté complètement opposé, je mixe aussi des films d’auteur, notamment de Lucas Belvaux (Des hommes, Chez nous, Pas son genre). Entre les deux, je travaille sur plein d’autres films comme des comédies. C’est très varié. Mon travail est en train de migrer vers beaucoup plus de télévision. Je fais un peu moins de production de films en ce moment pour davantage de séries (La Trêve 2, Ennemi Public saisons 2 et 3, Pandore, Des gens bien). J’ai aussi mixé des films pour Netflix qui ont assez bien cartonné en termes d’audience.