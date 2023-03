Travaux dans le centre d'Ath : la Ville a rencontré (et apaisé) les commerçants

Ce lundi matin, des représentants de la Ville et de l’Association des commerçants se sont rencontrés. "De manière constructive" dit un communiqué commun.

"Pour ce qui est de la rue de Pintamont, c’est bien uniquement le tronçon durement touché par le passage des bus et autres charrois plus lourds, face à l’Académie et l’ancien casernement du service incendie qui est concerné. Le carrefour avec la rue Léon Trulin reste ouvert."

"En ce qui concerne la rue aux Gâdes, et comme pour la rue de Pintamont, seules les voiries sont impactées. Les trottoirs restent accessibles à 100% et donc l’accès aux commerces également."

Pourquoi tels travaux à cette date ? "Il s’agit de la solution la moins impactante pour tous… sachant que la Ville d’Ath est également tributaire de la disponibilité de l’entreprise qui réalisera les travaux."

"L’hypothèse d’un début de chantier après le 8 septembre a été mise sur la table. Au-delà du fait que nous n’avons aucune garantie que l’entreprise soit capable d’accéder à la requête, le risque, à cause des intempéries automnales, de voir la rue aux Gâdes toujours fermée durant la période des fêtes de fin d’année est quasiment de 100% pour ce chantier dont le planning de base est de dix semaines (ce qui mène à mi-décembre) sous réserve des conditions climatiques." Le carrefour avec la place Ernest Cambier et la rue de l’Industrie restera ouvert à la circulation.

La Ville note que l’Agence de Développement Local "sera à la disposition des commerçants touchés par ce chantier".

La Ville et les commerçants devraient se revoir dans deux semaines, puis encore le 6 avril (avant le chantier de la rue aux Gâdes).