Génération Outils pour découvrir les outils "manuels" à Ath

La septième édition de "Génération Outils" a commencé, à Ath. Depuis la semaine dernière et pendant neuf mercredis consécutifs, trois groupes de cinq jeunes âgés d’entre 11 et 14 ans passeront leurs après-midi entre les murs de l’Institut Technique Libre et de l’Institut Professionnel de l’Enseignement Secondaire. Le but ? Découvrir gratuitement la pratique de métiers manuels grâce à l’encadrement de bénévoles retraités et/ou de passionnés ainsi qu’aux infrastructures des écoles.