Des brasseurs mélangent leur savoir-faire entre Dendre et Senne

"Nous sommes deux brasseries de taille similaire et nous portons des valeurs sociétales et environnementales identiques, confie Pierre Delcoigne. Pour nous, développement durable, circuits courts et choix des matières premières sont des éléments capitaux."

La brasserie des Légendes n’en est pas à son coup d’essai en matière de collaboration. "La première, c’était avec la brasserie De Ranke à Dottignies, rappelle Pierre Delcoigne. Cette fois, nous souhaitions changer de province et j’ai contacté le propriétaire de la brasserie de la Senne. Avec Yvan De Baets, nous nous connaissons depuis plus de vingt ans. Il était partant. Nous avons discuté ensemble de la recette à élaborer."

Chacun, façon de parler, a apporté sa contribution dans la corbeille de la mariée. "Nous, nous y avons mis notre matériel et notre malt issu d’une culture de proximité. Avec la brasserie de la Senne, que pouvait-on faire ? On connaît la présence dans cette région des levures sauvages brettanomyces, plus communément appelées Brett, qui sont d’un apport incroyable en termes de saveurs et qui servent surtout à la fabrication des bières de type lambic, précise Pierre Delcoigne. Sauf qu’ici, nous n’avons pas opté pour une fermentation spontanée. On a choisi une refermentation en bouteille."

Commercialisée en juin

Plusieurs idées ont été émises quant au nom de cette bière éphémère. Deux ont été sélectionnés et se disputeront la victoire finale. Il faudra attendre encore un peu afin que le nom soit dévoilé. "Elle fera 6,2% en amenant quelque chose de consistant en bouche et devrait être commercialisée en juin, indique le boss de la brasserie des Légendes. Ce sera une bière évolutive, avec une date limite de consommation de 5 ans. On indiquera bien la date d’embouteillage, comme ça les gens qui veulent attendre un peu avant de la déguster pourront le faire. Il est donc évident que cette bière, on ne la refera pas." Il y aura deux brassins. Un vient d’avoir lieu et un autre est prévu. 65 hectolitres à chaque fois. "Il y aura une partie en 33 centilitres et elle sera aussi proposée au fût. Nous avons déjà des précommandes. Le marché français est très intéressé. Pour le reste, on la vendra dans nos points habituels et dans les établissements horeca. Ce projet suscite un certain engouement et nous en sommes ravis."