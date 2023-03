"L’empreinte du vertige" a transporté le public de la Maison culturelle d'Ath

"Le carré blanc, sur scène, est comme un lieu de projection pour permettre à chacun de s’approprier l’histoire en fonction de son propre vécu."

Dans cette ode à la vie, Angèle Beau Godard est accompagnée de Jérémy David. Tantôt son ami silencieux, tantôt le reflet de son âme, il rythme le spectacle et illustre le propos avec des créations sonores.

"Je voulais qu’il y ait la présence de l’altérité et que celle-ci soit représentée par un homme", a précisé la comédienne et autrice qui avait dans un premier temps imaginé un scénario de cinéma. "Mais, une fois que j’ai commencé à écrire, j’ai tout de suite pensé au théâtre, j’ai vu la batterie, la mise en scène. Le théâtre était une évidence aussi parce que je suis comédienne et que j’aime tisser des liens avec le public."

Un texte pensé pour le théâtre qui se donne à être partagé. "Les textes d’Angèle sont faits pour être dits. Quand on a le bouquin entre les mains, on a envie de les lire à voix haute." Restait alors à conjuguer cela avec une talentueuse occupation de l’espace pour créer un moment suspendu entre rage, remises en question et mélancolie.

"Un choc qui gratte et qui libère" pour cette femme combative et résiliente.