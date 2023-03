Avant d’affronter la ville et le trafic, les classes de Carine Malherbe et Patrick Peltier avaient reçu une initiation théorique, puis des exercices dans la cour de l’école.

Encadrés par Michaël Étienne, chargé de mission pédagogique chez Pro-vélo, et par leur instituteur Patrick Peltier, ils se sont élancés, par groupes d’une dizaine vers l’école Georges Roland, puis Saint-Martin, la rue de Brantignies, le rond-point pour revenir vers la Grand-Place, la rue aux Gâdes et retour à Saint-Joseph par la place Ernest Cambier.

Le challenge "Tous à vélo"

"Un parcours difficile comportant de nombreux virages à gauche, toujours scabreux à négocier. Les enfants portaient une chasuble et un numéro d’ordre pour évaluer leur prestation et corriger ce qui devait l’être." Deux bénévoles accompagnaient le petit peloton : Claude Coppieters, un ancien coureur à vélo ; et Christian Dupret, qui fêtait ses 75 ans. Passionné de bicyclette, il est membre du Gracq Ath, une antenne du Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens. C’est à vélo qu’il est allé, toute sa vie, travailler à l’école Georges Roland où il était enseignant.

Depuis l’an passé, Michaël Étienne a développé un projet pour aller plus loin dans la démarche et pour amener les élèves à utiliser le vélo dans leur vie et notamment pour venir à l’école. Un challenge "Tous à vélo" leur est proposé entre mi-mai et mi-juin. "Dans toutes les classes qui participeront, une grande affiche va être placée. Elle évoque les personnages de la Ducasse d’Ath et comporte 255 cases. Chaque enfant qui viendra à l’école à vélo ou à trottinette ou encore sur le vélo de ses parents pourra mettre une croix dans une case pour l’aller et une pour le retour. À terme un classement sera établi et des trophées remis." À Saint-Joseph, les enseignants y croient et l’école compte d’ailleurs agrandir le parking vélo.