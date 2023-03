Les commerçants d'Ath amers à l'annonce de travaux dans le centre

"Des travaux importants de rénovation de voirie sont prévus à la rue de Pintamont, dans sa portion comprise entre son carrefour avec la rue Léon Trulin et le boulevard du château, et dans la rue aux Gâdes" précise la Ville dans un communiqué diffusé cette semaine.

"Ces derniers font partie d’un plan d’investissement (un peu plus de 300.000€) de réfection d’une partie de nos zones pavées."

"Les travaux concerneront les chaussées dans leur globalité, ce qui nécessitera de les fermer à la circulation et au stationnement durant la période de ce chantier. Les trottoirs resteront bien évidemment accessibles."

La Ville explique que l’entreprise a prévu le planning suivant "sous réserve des conditions climatiques".

1. Tronçon rue de Pintamont. Début du chantier lundi 27 mars. Séchage du 26 avril au 16 mai. Réouverture totale de la voirie le 17 mai.

2. Rue aux Gâdes. Début du chantier jeudi 13 avril. Séchage du 2 au 22 juin. Réouverture totale de la voirie le 23 juin.

"Bien conscients de ce timing particulièrement serré, nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire au 068/68 12 00 ou via notre mail travaux@ath.be" précisent les autorités communales.

"Les livraisons par palettes resteront possibles pour les commerçants en utilisant les trottoirs. Afin de faciliter ces livraisons un espace sera réservé au chargement/déchargement à l’entrée de la place Cambier (dont une des deux placettes en bois sera démontée afin de rendre de l’espace au stationnement)."

"Durant le chantier au niveau de la rue de Pintamont, les bus TEC emprunteront les boulevards comme itinéraire de déviation. Nous conseillons à tous les automobilistes de suivre cette logique d’utilisation des boulevards au maximum."

Les commerçants surpris et amers

L’annonce de ces travaux suscite en tout cas des réactions très courroucées auprès des commerçants (surtout) et des riverains. Et cela même si la plupart des personnes ont conscience de la nécessité de ces travaux tant les rues sont dégradées.

Cependant, d’aucuns mettent en évidence le fait que les travaux de la rue de Dendre ne sont pas terminés et qu’ils vont être suivis d’un important chantier à la rue de Gand ; le centre sera ainsi impacté par plusieurs chantiers simultanés, avec d’importantes difficultés en matière de circulation.

D’autres regrettent la période choisie, englobant notamment un mois de mai très "commercial" avec le 1er, la fête des mères, l’Ascension et la Pentecôte. Tel chantier n’est pas envisageable en août évidemment.

De plus, les délais paraissent extrêmement courts pour les commerçants alors que d’aucuns ont prévu des stocks précis en fonction des ventes habituellement attendues ; mais ils redoutent une fréquentation sensiblement moindre, surtout lorsque la rue aux Gâdes sera fermée.

"Pourquoi ne pas prévoir tels travaux en septembre et à l’automne ?" interroge notamment Nicolas Langhendries, le président de l’Association des Commerçants d’Ath (ACA) qui a interpellé les autorités communales. "Des gens me téléphonent en pleurant et disent leur désarroi" nous explique-t-il. "Pour la récente course cycliste déjà, nous avions été mis devant le fait accompli ; voilà un autre épisode. L’information est tardive ; nous avions pourtant rencontré récemment les autorités communales, lesquelles n’avaient pas évoqué ces chantiers. Les délais sont trop courts pour les commerçants alors que les marchandises sont là ; ils ne peuvent plus se retourner."

"Les travaux doivent commencer lundi à la rue de Pintamont, mais nous avons demandé le report des travaux prévus à la rue aux Gâdes. Et ce lundi matin, nous allons rencontrer les autorités communales."