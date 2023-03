Le centre pastoral d'Ath accentue sa dimension sociale

"Nous voulons poursuivre dans la logique lancée au centre pastoral" indique Xavier Nys, curé de l’Unité pastorale d’Ath. "L’aménagement des locaux dans le centre pastoral permet à l’association d’offrir un espace d’accueil et d’écoute dans la ville, dans un lieu proche de beaucoup de personnes isolées."

"Six appartements ont été aménagés dans le centre pastoral et ils sont gérés par l’association de promotion du logement “À toi mon toit”. Cela montre que ce n’est pas un machin catho. Les chrétiens s’engagent socialement car c’est dans la foi chrétienne ; on entre ainsi dans un projet qui fait partie des défis de la société. Le défi écologique nous touche ainsi en ce sens qu’il a d’abord des répercussions sur les plus pauvres et les plus petits ; ce sont ceux-là les premières victimes et qui subissent par exemple les conséquences, en premier lieu, du réchauffement climatique."

"Via notre centre pastoral, nous voulons donc répondre à une demande sociale. Mais rénovant le bâtiment, nous avons aussi amélioré son bilan énergétique."

"L’engagement de l’Église dans la société n’est pas destiné à faire de la retape, comme on pourrait dire ; cet engagement répond à la vocation chrétienne."

Boutique de vêtements de seconde main

C’est donc dans ce cadre d’une "paroisse en transition" que va s’ouvrir une boutique de vêtements de seconde main.

Cette boutique, "Aux Fringues de Monsieur Vincent", s’inscrit également dans le projet "Boutique Unique" de l’œuvre Saint-Vincent de Paul Belgique.

"Le besoin de se vêtir correctement est comme l’alimentation un besoin fondamental pour tout le monde. Notre boutique va renforcer sa participation à une économie circulaire en proposant une aide matérielle notamment pour les personnes et les familles en précarité."

"L’objectif du bénévole de Saint-Vincent est d’offrir de son temps pour les autres dans la rencontre et l’aide. L’objectif de la boutique est de proposer des vêtements et des objets de seconde main à des prix très réduits, pour tous."