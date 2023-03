D’abord, le conseil a approuvé la délégation à Ideta afin de piloter le projet de déploiement de bornes de rechargement, suite à un appel du gouvernement wallon. Les intercommunales de développement économique se sont vus confier un rôle de "facilitateur" pour concrétiser ce projet. Les endroits retenus sont les suivants : Place de Maffle ; Place d’Ostiches ; rue Gérard Dubois, Grand-place, Place des Capucins, rue de la Station, Square de la Philarmonique et chemin Henri Delcourt, rue des Matelots à Ath ; Place d’Isières ; place de Meslin ; Place de Ligne.

"L’implémentation des points de recharge n’induit, pour les autorités communales, aucune charge financière, administrative et opérationnelle de quelque nature et ce, tout au long de la durée décennale des futures concessions. De même, une fois l’implémentation réalisée, les communes pourront alors traiter directement avec le concessionnaire sélectionné."

Ensuite, le conseil a dû préciser un point technique par rapport à la signalisation routière suite à l’installation d’une borne à la rue de France (à la demande d’un privé).

Ces deux points ont suscité diverses réflexions.

Serge Dumont (MR) a notamment attiré l’attention sur la nécessaire uniformisation des modes d’emploi.

L’échevin Christophe Degand (MR) a aussi précisé à Pascale Nouls (LA) que le choix des endroits répond à des contraintes techniques (cabine électrique à proximité, capacité du réseau, etc.).

Pascale Nouls a mis en évidence le caractère insuffisant de ce projet. "Quand on compare avec le nombre de places dans les stations-service et la nécessité du temps de charge qui bloque les places de parking..." Elle a notamment pointé le cas de la Grand-Place. "Et comment faire en ville si tous les particuliers installent leur borne électrique le long des trottoirs ?"

Le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS), a insisté sur le fait que l’installation de ces bornes ne peut représenter le moindre coût pour les pouvoirs locaux. Le stationnement et la nécessaire rotation des véhicules constituent aussi un point d’attention.