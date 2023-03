Du hockey dans les écoles d'Ath

Voilà quelques jours, Xavier Coenen (le président du club), Alexandra Dubuisson (la secrétaire) et Éric Coquelet (membre du comité) organisaient une journée de sensibilisation à la pratique du hockey au hall omnisports Marcel Denis. "Notre but est de faire découvrir ce sport basé sur le respect de l’autre à un maximum de jeunes. Et d’augmenter le nombre de nos membres pour, à terme, envisager de disposer d’un terrain synthétique à Ath."

Hockey2school

C’est Myung Gérard, de la Ligue Francophone de Hockey, qui assurait la formation. Les professeurs d’éducation physique des écoles fondamentales d’Ath ont participé avec beaucoup d’enthousiasme à cette initiative. Parmi eux, Pierre Brixy de l’Institut Saint-Joseph. "Je suis heureux de retrouver des collègues et d’aborder un sport fort intéressant, très technique et en plein essor. Je compte bien mettre en route la pratique du hockey avec mes élèves dès le retour des beaux jours."

Pour les aider, la LFH met à la disposition des enseignants et des moniteurs un pack Hockey2School destiné à initier les enfants au hockey sur gazon. "Il est composé de 24 sticks, 24 balles, 10 marquages plats et d’une brochure reprenant les principales règles, des exercices et des séances types."

Après la formation des professeurs, un cycle de hockey sur gazon va se mettre en place dans les écoles. Elles seront parrainées par le Bayard Hockey Club. "Nous proposons des initiations, un encadrement des professeurs et l’ouverture de nos entraînements aux élèves motivés."

Une fête du hockey en juin

En juin, une grande fête du hockey regroupant les écoles ayant participé au projet sera organisée par la LFH et le Bayard Hockey Club. Au programme : tournois de hockey, initiations et parcours techniques, street hockey, etc. Ces festivités se dérouleront soit au Séquoia, soit à l’Esplanade. Plus loin, on peut rêver de la participation d’un jeune Athois à la coupe du monde de hockey sur gazon organisée par la Belgique et les Pays-Bas en 2026.

Web: www.bayardhc.be et https://hockey. be/fr/lfh