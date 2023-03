Un suspect intercepté par la police d'Ath après des incendies volontaires, durant la nuit

Peu après 3h, durant la nuit de jeudi à vendredi, un ou des individus ont bouté le feu à divers endroits, dans le centre d’Ath. On a ainsi incendié une voiture au Quai des Usines et une autre à la rue de l’Industrie. Au Quai Saint-Jacques, on a mis le feu à une poubelle. À la place des Capucins, ce sont des sapins qui ont été la cible du ou des vandales. Sur la Grand-Place enfin (mais d’autres faits pourraient encore avoir été commis), on a bouté le feu à du matériel de terrasse (Esta2).